Live: Dreyer zu Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf RLP

Der Krieg in der Ukraine und die steigenden Corona-Infektionszahlen sind die beiden wichtigsten Themen bei der Konferenz von Bund und Ländern. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) informiert im Anschluss über die Beschlüsse und die Auswirkungen für Rheinland-Pfalz. So soll es darum gehen, wie Geflüchtete in den Bundesländern verteilt werden und wie die Regierung mit steigenden Energiepreisen umgehen will.