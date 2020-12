Rheinland-Pfalz will einen bundesweiten Shutdown im Kampf gegen die steigenden Corona-Zahlen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte in einer Pressekonferenz am Freitag, der Zeitpunkt sei aber noch offen.

Die Zahlen bei Neuinfektionen und Toten seien zu hoch, so Dreyer. Der Teillockdown der letzten Wochen habe nicht gereicht, "es war klar, dass wir so nicht weitermachen können." Auf ein Datum für einen Shutdown werde man sich noch nicht öffentlich festlegen. Die gesamte Regierungskoalition sei sich einig, dass ein Shutdown bundesweit getragen werden müsse. Dreyer verwies auf das geplante Bund-Länder-Gespräch am Sonntag. "Den Zeitpunkt werden wir spätestens am Sonntag erörtert haben und dann werden wir das bundesweit beschließen." Dreyer zeigte sich zuversichtlich, dass es eine gemeinsame Lösung geben werde. "Ich bin sehr sicher, dass es zum Shutdown kommen wird. Ich kenne keine Kollegin oder Kollegen, die das nicht so sehen." Nur so werde man der Situation Herr werden. "Wir wollen den Shutdown und tragen ihn mit, aber es ist klar, dass viele Fragen offen sind. Das Kabinett in Rheinland-Pfalz wird den Beschlüssen am Sonntag nicht vorgreifen", so Dreyer. Kritik am Vorpreschen einzelner Länder Zum Vorstoß einzelner Länder wie Bayern und Baden-Württemberg sagte Dreyer, sie finde es nicht gut, dass ein Land nach dem anderen ausbreche. "Ich finde, die Bürgerinnen und Bürger haben es verdient, dass wir in dieser einschneidenden Situation den Weg gemeinsam festlegen." Sachsen sei eine Ausnahme, angesichts der extrem hohen Zahlen dort. "Schwerer Eingriff in Grundrechte" Es gebe Einigkeit darüber, dass die Zahlen gesenkt werden müssten. Details müsse man noch klären. "Es ist ein ganz schwerer Eingriff in Grundrechte, deswegen müssen wir das rechtssicher beschließen", so Dreyer. Es sei ein tiefgreifender Einschnitt, für alle die betroffen seien. In Rheinland-Pfalz habe es schon erste Gespräche mit Kommunalen Spitzenverbänden und anderen Betroffenen wie Einzelhandel und Kammern gegeben. Für viele werde dieser Schritt ganz hart. Schulen nicht automatisch zu Shutdown heißt laut Dreyer nicht, dass Schulen und Kitas generell geschlossen werden. Diese seien natürlich auch betroffen, aber die Kultusministerkonferenz habe dazu einen, wie sie finde, klugen Entschluss gefasst. Keine großzügigen Weihnachtsregeln Zum Thema mögliche Lockerungen über Weihnachten sagte Dreyer, es sei vollkommen klar, dass man sich "keinen Shutdown vorstellen kann und gleichzeitig großzügige Weihnachtsregeln hat." Dreyer schon zuvor für "echten" Lockdown Bereits am Donnerstag hatte sich Dreyer angesichts steigender Infektionszahlen für einen echten Lockdown ausgesprochen. Im Landtag sagte sie, der Teil-Lockdown habe nicht das erhoffte Ergebnis gehabt, weil die Zahlen nicht so nach unten gegangen seien, wie gedacht. Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog. Baldauf für Komplett-Lockdown Auch CDU-Fraktionschef Christian Baldauf hatte zuvor einen bundesweiten kompletten Lockdown ab Montag gefordert. Das aktuelle Infektionsgeschehen sei anders nicht mehr zu beherrschen. Baldauf rief Bund und Länder zum geschlossenen Handeln auf. Die Lage sei so dramatisch ernst, dass keine Zeit mehr verstreichen dürfe. Nur mit einem gemeinsamen Kraftakt könne es gelingen, die gefährlichen Infektionsketten zu unterbrechen, so Baldauf. "Bund und Länder müssen schnell handeln" Baldauf schlug vor, dass sich die Länderchefs und die Bundeskanzlerin sehr kurzfristig zusammenschalten, um die Maßnahme zu beschließen und dann gemeinsam umzusetzen. Konkret müsse das öffentliche Leben so weit zurückgefahren werden, wie es bereits beim ersten Lockdown zu Beginn der Pandemie der Fall war.

