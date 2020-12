Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich angesichts steigender Infektionszahlen für einen echten Lockdown ausgesprochen. Im Landtag sagte sie, der Teil-Lockdown habe nicht das erhoffte Ergebnis gehabt.

Die Corona-Situation sei auch in Rheinland-Pfalz angespannt wie in ganz Deutschland, weil auch in der sechsten Woche des Teil-Lockdowns die Zahlen nicht so nach unten gegangen seien wie man sich das erhofft habe.

"Wir hatten andere Erwartungen an diesen Teil-Lockdown", so Dreyer. Deshalb sei für sie auch vollkommen klar: "Für Lockerungen an Weihnachten und Silvester ist kein Raum."

Sie stehe ganz und gar zu dem Thema Lockdown. "Wir sollen die Weihnachtsruhe nutzen, um zu einem wirklichen Lockdown zu kommen".

Seit vielen Tagen führe man Gespräche auf der Bundesebene, um gemeinsam zu sehr guten Lösungen zu kommen. "Und ich hoffe, dass wir diese Entscheidung jetzt auch bald, die nächsten Tage treffen werden", so Dreyer.

Auch Baldauf für echten Lockdown

Auch CDU-Fraktionschef Christian Baldauf sprach von einer alarmierenden Lage. Der Teil-Lockdown habe geholfen, aber nicht die Trendwende nach unten gebracht. "Wir brauchen jetzt einen echten Lockdown, der die dringend notwendige Kontaktreduzierung bewirkt."