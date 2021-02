Lockdown bis in den März, aber Friseure auf - unter anderem darauf hat sich die Runde der Länderchefs mit der Kanzlerin am Mittwochabend verständigt. Was das für Rheinland-Pfalz heißt, darüber informiert Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Vormittag.

Bund und Länder hatten sich am Mittwochabend auf eine Verlängerung des geltenden Lockdowns bis zum 7. März geeinigt. Allerdings soll es auch allmählich Lockerungen geben, so dürfen etwa Friseure schon eine Woche früher wieder öffnen. Pressekonferenz von Malu Dreyer ab 10:30 im Livestream Über die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche vom Mittwochabend und die Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz informiert Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) heute vormittag in einer Pressekonferenz, die hier von SWR Aktuell im Livestream übertragen wird. Regierungschefin Dreyer will unter anderem darüber informieren, wie es in Kitas und Schulen im Land weitergeht. Darüber können die Länder selbst entscheiden. Möglicherweise wird in Grundschulen in Rheinland-Pfalz noch in diesem Monat auf Wechselunterricht umgestellt. Bund und Länder hatten gestern vereinbart, die Alltagsbeschränkungen bis zum 7. März zu verlängern. Friseure sollen bereits ab dem 1. März unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Weitere Lockerungen, etwa in der Gastronomie, der Kultur und dem Einzelhandel, werden aber erst ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner angepeilt. Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

