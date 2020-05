In Rheinland-Pfalz wurde mit einer Kranzniederlegung in der Kirchenruine St. Christoph in Mainz an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Bis heute gelte es gegen Hetze und Hass einzutreten, mahnte Ministerpräsidentin Dreyer.

"Wenn ich heute Parolen höre, wenn ich Ausgrenzung und Hass erlebe, dann weiß ich, wir haben auch noch viel zu tun in Deutschland", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Es gelte, sich immer wieder gegen Intoleranz, Hetze und Hass zu wenden. "Das ist unsere Verpflichtung - auch aus dem Ende des Zweiten Weltkrieges."

Der 8. Mai 1945 sei ein Tag der Befreiung gewesen, der eine friedliche Entwicklung in Deutschland und in Europa möglich gemacht habe, sagte Dreyer. Gemeinsam mit Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) hatte sie eine Videobotschaft veröffentlicht.

In der Kirchenruine St. Christoph in Mainz fand am späten Vormittag ein stilles Gedenken statt. Es wurde ein Kranz niedergelegt. Eine ursprünglich geplante gemeinsame Gedenkveranstaltung von Landtag und Staatskanzlei wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

picture-alliance / Reportdienste akg / Bildarchiv Steffens

Die frühgotische Kirche St. Christoph in der Innenstadt wurde bei den schweren Bombenangriffen auf Mainz 1942 und 1945 fast vollständig zerstört. 1963/64 wurde die Ruine zu einem Mahnmal und zu einer Kapelle umgestaltet.

Hering erinnert an "einzigartige" Bereitschaft zur Versöhnung

Landtagspräsident Hendrik Hering erinnerte daran, dass Deutschland unmittelbar nach Kriegsende wieder in die große Völkerfamilie Europas aufgenommen wurde, obwohl das Land unermessliches Leid über Europa und die Welt gebracht habe. "Dieses Vertrauen und die Bereitschaft zur Versöhnung bleiben angesichts der Katastrophe, die vorausgegangen war, einzigartig", betonte der Landtagspräsident.

Gerade während der Corona-Pandemie seien Freundschaft, Solidarität und Zusammenhalt in Europa erneut von herausragender Bedeutung.

Grüne und Linke für gesetzlichen Feiertag

Die Grüne und die Linke in Rheinland-Pfalz forderten, den 8. Mai zum gesetzlichen Feiertag zu erklären. So solle an die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht und somit an das Ende des Zweiten Weltkrieges in Deutschland gedacht werden. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) schloss sich der Forderung an.

SPD-Landtagsfraktionschef Alexander Schweitzer teilte mit, das Gedenken an das Kriegsende sei auch in der Corona-Krise wichtig. Die derzeitige Situation erinnere an das starke Band der europäischen Freundschaft. Eine Forderung, den 8. Mai zum gesetzlichen Feiertag zu machen, erhob die SPD-Fraktion aber nicht.