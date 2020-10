Müssen private Kontakte deutschlandweit weiter eingeschränkt werden? Auch um diese Frage soll es bei den Beratungen von Kanzlerin Merkel mit den Länderchefs am Mittwoch gehen. Entsprechend äußerte sich im Vorfeld Ministerpräsidentin Dreyer.

"Wir sind in einer sehr ernsten Situation", sagte Malu Dreyer (SPD) am Montag während einer Video-Schalte des Corona-Bündnisses Rheinland-Pfalz mit Blick auf die exponentiell steigenden Corona-Infektionen.

Die Sozialdemokratin sprach von einem "entscheidenden Wendepunkt" im Verlauf der Pandemie. Es müsse darüber nachgedacht werden, welche Kontakte weiter reduziert werden könnten, "ohne dass Kitas und Schulen schließen müssen und die Wirtschaft zu Boden geht".

"Bild": Merkel plant "Lockdown Light"

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Mittwoch zusammen mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Die Videokonferenz sei für 13 Uhr angesetzt, sagte Regierungssprecher Seibert. Die Lage sei ernst, die Neuinfektionen hätten sich in etwa verdoppelt zur Vorwoche.

Laut eines Berichts der "Bild-Zeitung" plant Merkel wegen der gestiegenen Infektionszahlen eine Art "Lockdown Light". Dabei sollten Schulen und Kitas geöffnet bleiben, außer in Regionen mit besonders hohen Corona-Infektionszahlen. Für Geschäfte solle es Einschränkungen geben. Restaurants und Bars aber sollten schließen müssen und Veranstaltungen verboten werden. Eine Quelle für die Information nennt die Zeitung nicht, sondern beruft sich auf informierte Kreise.

Möglicherweise erneut Operationen verschieben

Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz seien sehr gut aufgestellt, es sei kein Versorgungsengpass des medizinischen Personals zu befürchten, so die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer.

Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, warnte jedoch: Wenn die Infektionszahlen weiter so zunähmen, seien die Krankenhäuser voraussichtlich in zwei, drei Wochen wieder so stark mit Covid-19-Patienten belegt wie in der Hochphase im April. Dann müssten erneut Operationen verschoben werden.

Alle Bürger seien gefordert, einen zweiten Lockdown zu vermeiden, sagte der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister und Generalsekretär der Bundes-FDP, Volker Wissing. Dreyer meinte, Kontrollen zur Einhaltung von Corona-Maßnahmen seien zwar nötig. Aber: "Am Ende wird es an der Eigenverantwortung der Menschen liegen", sagte sie. "Wir brauchen die Akzeptanz der Bevölkerung."