Die japanische Provinz Iwate und das Land Rheinland-Pfalz verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft. Beide haben aber auch eine schreckliche Naturkatastrophe erleben müssen.

Zwölf Jahre ist es her, dass ein Tsunami, also eine riesige Flutwelle, die Küstenregion in Japan verwüstete. Der Wiederaufbau dort ist inzwischen abgeschlossen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat auf ihrer Japanreise dort am Freitag Station gemacht.

Die Bilder von damals machen noch immer fassungslos. Es ist der 11. März 2011. Riesige Wassermassen überfluten alles. Boote, Autos - ganze Häuser werden wie Spielzeuge zusammengeschoben. Was im Weg ist, wird zerstört.

Das Feuerwehrauto hatte in der Provinz Iwate im Norden von Japan Menschen vor dem Tsunami gerettet. Irgendwann ist es von der Flut erfasst worden und Kilometer weit entfernt angespült worden. SWR Michael Ellermann

Wiederaufbau und Umsiedlung tausender Menschen

Nachdem die Schutthaufen weggeräumt sind, beginnt der Wiederaufbau: Zigtausende Menschen werden umgesiedelt – bekommen eine neue Heimat. Kilometerlange Deiche und Mauern sollen dafür sorgen, dass das Leben an der Küste sicherer wird. Nur wenig erinnert heute noch an die Katastrophe. Damit die Menschen diese auch in Zukunft nicht vergessen, gibt es ein Memorial Center. Es zeigt, was die Katastrophe damals angerichtet hat, wie man sich schützen kann und was die Menschen daraus gelernt haben.

Der Kindergarten von Yamada wurde bei der Flut 2011 völlig zerstört. Mit Spendengeldern aus Rheinland-Pfalz konnte er an sicherer Stelle wieder aufgebaut werden. SWR Michael Ellermann

Dreyer sieht Parallelen zu Katastrophe im Ahrtal

Ministerpräsidentin Dreyer sagte bei ihrem Besuch in Japan: "Es sind erschütternde Bilder und natürlich kann man das nur bewundern, wie die Menschen einfach die Kraft hatten, dann hier wieder aufzubauen. Wenn ich ans Ahrtal denke - selbstverständlich bei solchen Katastrophen - dann bin ich davon überzeugt, dass dieses Ausmaß an Schrecken und Grauen und Leid im Ahrtal für uns alle eine Zäsur war. Und gleichzeitig die Kraft des Wiederaufbaus, die ich hier auf diesen Bildern sehe, auch im Ahrtal vorhanden ist."

Universität Tokio forscht zum Katastrophenschutz

Wie kann man Menschen besser vor solchen Naturkatastrophen schützen? Die Universität Tokio forscht und sammelt in einem weltweit einzigartigen Projekt alle nur verfügbaren Daten, um damit künftig Überschwemmungen und Flutkatastrophen eine Stunde früher und auch sehr viel genauer vorhersagen zu können. Solche Warnungen müssen die Menschen dann aber schnell erreichen, auch in Rheinland-Pfalz.

Kirstin Eisenhauer, die Katastrophenschutz-Inspektorin des Landes Rheinland-Pfalz, verweist auf die unterschiedlichen Möglichkeiten, Menschen zu warnen: Sirenen, Cell-Broadcast, Apps. Aber auch mit speziellen Einsatzfahrzeugen könne man die Bevölkerung informieren und versuchen, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, sagte Eisenhauer.

Wie funktioniert Cell Broadcast? Mithilfe des Cell Broadcast-Systems kann eine Behörde Warnungen an alle Mobilfunkgeräte verschicken, die in einem bestimmten Gebiet eingeschaltet beziehungsweise in der dortigen Funkzelle des Mobilfunknetzes eingebucht sind. Daher kommt auch der Name Cell Broadcast. Das Praktische: Im Gegensatz zu anderen Warnsystemen wie NINA oder KATWARN muss man keine App haben, um alarmiert zu werden. Der Warntext erscheint einfach auf dem Bildschirm des Handys. Mit dem Eintreffen des Warntextes ertönt auch ein lautes Tonsignal. So sollen künftig bei einem Unwetter, einer Flut oder anderen Katastrophen schnell viele Menschen gewarnt werden können – ohne das Mobilfunknetz zu überlasten.

Dazu gehört dann auch, sich wirklich retten zu lassen. Viele nahmen bei der Tsunami-Katastrophe die Warnungen der Helfer einfach nicht ernst. Eine Erkenntnis aus Japan, die auch für die Katastrophenarbeit bei uns in Rheinland-Pfalz wichtig ist.