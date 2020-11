Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat nach der Regierungserklärung von Kanzlerin Merkel vor dem Bundestag gesprochen. Kein alltäglicher Auftritt.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach aus Ländersicht über die Pandemiebekämpfung. Zuletzt hatte sie 2013 vor dem Plenum gesprochen. Die Gründe, warum sie es jetzt erneut tat, hat SWR-Hauptstadtkorrespondent Georg Link eingeordnet.

Warum hat Malu Dreyer im Bundestag gesprochen?

Malu Dreyer will die Sicht der Länder in die Corona-Debatte einbringen. Der von manchen - nicht nur in Berlin - vertretenen Meinung, die Länderfürsten kochten ihr eigenes Süppchen, will sie wohl entgegen halten, dass der Föderalismus gerade in der Pandemie gut funktioniert habe. Die Zahlen aus zentralistisch regierten Staaten wie zum Beispiel Frankreich geben ihr da ja auch recht.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit sie sprechen darf?

Formal ist es so , dass den Ministerpräsidenten laut Grundgesetz jederzeit ein Rederecht im Bundestag zusteht. Die Redezeit wird der jeweiligen Fraktion zugerechnet - in diesem Fall gehen die für Frau Dreyer geplanten sieben Minuten also auf das Konto der SPD-Fraktion.

Warum spricht sie so selten vor dem Plenum?

Bisher hat Frau Dreyer nur ein einziges Mal in einer Bundestagsdebatte das Wort ergriffen: im Jahre 2013, da ging es um Hochwasserhilfen. Normalerweise debattieren die Bundestagsabgeordneten untereinander beziehungsweise mit der Bundesregierung; die Länder haben ja mit dem Bundesrat ein eigenes Forum. Nur bei herausragenden Themen wie jetzt bei der Corona-Pandemie wird auch von der sonst in der Regel nicht besetzten Bundesratsbank aus im Bundestag das Wort ergriffen.

Und im Falle von Dreyer ist es sicherlich auch nicht ganz abwegig zu vermuten, dass es zumindest den schönen Nebeneffekt hat, im Hinblick auf den Landtagswahlkampf auf der Bundestagsbühne eine gute Figur abzugeben. Aber Hauptgrund ist natürlich die Jahrhundertkatastrophe der Corona-Pandemie - und weil zum Glück solche Ereignisse selten sind, passieren auch solche Auftritte selten.