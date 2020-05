per Mail teilen

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat weitere Hilfen für die Gastronomie angekündigt. Kein Gastwirt könne den gleichen Umsatz wie vorher machen, wenn er nur 30 Prozent der Kunden bewirten könne, so Dreyer im SWR.

Es sei deshalb klar, dass sowohl die Bundesregierung als auch das Land Rheinland-Pfalz schauten, was man für die durch die Corona-Pandemie gebeutelten Betriebe tun könne. Im SWR-Politikmagazin Zur Sache Rheinland-Pfalz kündigte sie an, "wieder Landesmittel" zur Verfügung zu stellen. Dies werde in Abstimmung mit dem Bund passieren.

Über die Höhe der Mittel sagte Dreyer nichts. Sie verwies aber darauf, dass der Bund für Juni ein Konjunkturprogramm plane. Zuvor hatte sich die Gastronomie über die hohen Auflagen beschwert, die mit der Öffnung in dieser Woche einhergegangen waren.

Schutzschirm für Kommunen geplant

Die Ministerpräsidentin kündigte im SWR zudem einen Schutzschirm für die rheinland-pfälzischen Kommunen an. Grund seien die hohen Steuerausfälle in diesem Jahr. Es werde einen Nachtragshaushalt geben, 100 Millionen Euro habe die Landesregierung bereits für die Kommunen reserviert. Wie der Schutzschirm konkret aussehen wird, sagte Dreyer nicht.

Dreyer verteidigte die stufenweise Öffnung im Land. Infektionen würden sofort nachverfolgt. "Bis ein Landkreis geschlossen wird, ist ein langer Weg", sagte Dreyer. Das Land stelle auch zusätzliche Mitarbeiter zur Verfügung, um die Gesundheitsämter der Kommunen zu unterstützen. Die Ministerpräsidentin sagte, es würden alle Menschen mit Symptomen getestet.