Für den Fall, dass tatsächlich US-Streitkräfte aus Rheinland-Pfalz abgezogen werden, fordert Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) Hilfe von der Bundesregierung. Das Land wäre besonders betroffen.

"In Rheinland-Pfalz sind 18.500 von insgesamt 34.500 US Soldaten in ganz Deutschland stationiert", sagte Malu Dreyer am Mittwoch in Berlin. Diese Zahlen machten deutlich, dass Rheinland-Pfalz für den Fall eines Truppenabzuges besonders hart betroffen wäre und die Unterstützung des Bundes benötige. Dies habe sie auch gegenüber Bundeskanzlerin Angela Merkel deutlich gemacht.

"Erfahrung mit Konversion"

Rheinland-Pfalz habe aber auch langjährige Erfahrung mit den Folgen eines Truppenabzuges, so Dreyer. "Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hatten wir viele Jahre ein Konversionskabinett. Wir sind sehr schnell in der Lage, diese Strukturen wieder zu aktivieren."

Noch immer sei unklar wo Präsident Donald Trump die US-Truppen abziehen wolle. Aus dem Pentagon gebe es bislang dazu keine Angaben, sagte Dreyer. Daher stellten sich viele Fragen, auch für die NATO.