per Mail teilen

Ab Sonntag sollen die Grenzen zu Tschechien und zu Österreich stärker kontrolliert werden. Für die Grenzen nach Frankreich, Luxemburg und Belgien sei das erstmal nicht geplant, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Dreyer sagte im gemeinsamen "Morgenmagazin" von ARD und ZDF, man wolle nicht, dass die Grenzen wieder geschlossen werden. "Wir wollen gemeinsam managen, dass wir es schaffen, die Pandemie zu bewältigen". Man sei in engem Austausch mit den Nachbarländern Frankreich, Luxemburg und Belgien und berate sich über das gemeinsame Vorgehen, so Dreyer weiter. Wenn die Inzidenzen hochgehen sollten, werde Rheinland-Pfalz das in Absprache mit den Nachbarländern organisieren, etwa mit vielen Tests beim Grenzübergang

Zuvor hatte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) von möglichen Grenzkontrollen wie im vergangenen Frühjahr gesprochen. Wenn sich die Virusvarianten in den Nachbarländern immer stärker ausbreiteten, drohten Kretschmann zufolge im Extremfall auch Grenzschließungen.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Grenzkontrollen zum Schutz vor Virus-Mutationen

Weil sich die Virusmutationen in Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol stark verbreiten, kontrolliert die Bundespolizei ab Sonntag diese Grenzen. Einreisen darf nur noch, wer in Deutschland wohnt oder zum Beispiel zu medizinischem Personal gehört.

Bereits im Frühjahr nationale Grenzkontrollen

Beim ersten Lockdown im Frühjahr vergangenen Jahres waren nationale Grenzkontrollen eingeführt worden, um das Einschleppen des Virus aus dem Ausland so weit wie möglich zu verhindern. Damals hatte es herbe Kritik an dieser Maßnahme gegeben, weil Pendler, Familien und Unternehmen darunter gelitten haben.