Dreyer will "Teilhabe für Nicht-Geimpfte"

Seit Wochen wird über die Frage diskutiert, ob die 3G-Regel im Kampf gegen Corona allmählich der 2G-Regel weichen soll. Jetzt hat sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) dazu geäußert.

Malu Dreyer sprach sich am Sonntag im Nachrichtensender Phoenix dafür aus, dass prinzipiell die 3G-Regel den Corona-Verordnungen zugrunde liegen solle. "Wir haben keine Impfpflicht, daher muss vom Grundsatz her Teilhabe für Nicht-Geimpfte denkbar sein", sagte die Regierungschefin. 3G bedeutet, dass Bürger bei Zusammenkünften entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sein müssen. 2G erlaubt Treffen hingegen nur Geimpften und Genesenen.

2G-plus-Regel in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz gilt derzeit die sogenannte 2G-plus-Regel: Demnach sind für Geimpfte und Genesene (2G) unbegrenzte Zusammenkünfte möglich. Dazu kann eine bestimmte Anzahl von lediglich getesteten Menschen hinzukommen (plus). Der Zutritt von Nicht-Immunisierten, also weder geimpften noch genesenen Menschen, wird mit höherer Warnstufe schrittweise reduziert. Sonst könnten sich zu viele Ungeimpfte anstecken und so das Gesundheitssystem überlasten.

Dreyer gegen Entgeltersatz bei Quarantäne

Dreyer äußerte sich auch zur Frage, ob Ungeimpfte, die wegen Corona in Quarantäne müssen, weiterhin einen Entgeltersatz erhalten sollen. Man werde die bisherige Praxis der Lohnfortzahlung beenden, kündigte die SPD-Politikerin an. Geschehen werde dies im Oktober. Dann werde jeder Impfwillige die Chance gehabt haben, sich impfen zu lassen. Dreyer begründete dies damit, dass der Entgeltersatz den Staat sehr viel Geld koste. Am Ende sei es eine individuelle Entscheidung, ob man sich impfen lasse oder nicht.