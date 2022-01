Dreyer äußert sich zum sexuellen Missbrauch in der Kirche

per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) begrüßt den Vorschlag, dass sich die Politik stärker an der Aufarbeitung sexueller Übergriffe in der Kirche beteiligt. Im SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" sagte sie, es sei gut, die unabhängige Aufarbeitungskommission des Bundes zu stärken.

Hintergrund ist das jüngste Gutachten zu sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche. Eine Woche nach dessen Veröffentlichung will am Donnerstag der Erzbischof des Bistums München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, Stellung nehmen. Die Studie wirft Marx und seinen Amtsvorgängern Kardinal Friedrich Wetter und dem späteren Papst Benedikt XVI., Joseph Ratzinger, schweres Fehlverhalten im Umgang mit Missbrauchsfällen vor.