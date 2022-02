Dreyer mahnt wegen Missbrauchsfällen Kirchenreformen an

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat als Mitglied des Zentralkomitees der deutschen Katholiken angesichts der schweren Missbrauchsfälle umfassende Reformen der Kirche angemahnt. Die katholische Kirche müsse einen umfassenden Kulturwandel vollziehen, sagte Dreyer der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe). Die Aufhebung des Zölibats sei schon lange eine Forderung aus der Mitte der Kirche. "Aber die Frage, wie die Kirche künftig aussieht, geht weit darüber hinaus", sagte Dreyer. Darum gehe es beim Reformprozess Synodaler Weg. In dem SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" hatte Dreyer zuletzt mehr Aufarbeitung in katholischer Kirche gefordert und den Vorschlag begrüßt, dass sich die Politik stärker an der Untersuchung sexueller Übergriffe in der Kirche beteiligt. Es sei gut, die unabhängige Aufarbeitungskommission des Bundes zu stärken, so Dreyer.