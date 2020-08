In einer Fernsehansprache, die der SWR am Montagabend übertrug, hat sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer direkt an alle Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer gewandt. Darin zeigt sie Verständnis für die Sorgen von Eltern, mahnt aber auch zur Vorsicht.

Sie verstehe sehr gut, dass viele sich fragen würden, wie gut Lehrer und Kinder in der Schule vor dem Coronavirus geschützt seien, so die Sozialdemokratin in ihrer Rede. "Ich versichere Ihnen: Die Schutzmaßnahmen berücksichtigen alle verfügbaren Erkenntnisse. Zu Beginn des Schuljahres haben alle Lehrer und Lehrerinnen die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Es gibt klare Hygieneregeln."

Im Unterricht müssten die Kinder derzeit keine Masken tragen, so Dreyer - auch weil eine mögliche Infektionskette leicht nachvollziehbar sei. Wo verschiedene Jahrgangsstufen aufeinander träfen, also auf Gängen und dem Schulhof, seien Masken allerdings Pflicht.

Entscheidung hängt vom Einzelfall ab

Sollte ein Corona-Fall auftreten, so würden die Klasse und die Lehrkräfte sofort getestet. "Je nach Einzelfall wird dann entschieden, wer in Quarantäne muss und ob der Unterricht für eine bestimmte Zeit wieder im Wechsel zwischen Schule und Zuhause stattfindet."

Das wolle die rheinland-pfälzische Landesregierung aber unbedingt vermeiden. Klares Ziel sei, möglichst viel Schule in der Schule zu haben, sagte Dreyer im SWR. Schule sei auch ein wichtiger Lebensort. Corona dürfe für kein Kind zu einem dauerhaften Nachteil werden. Nur wenn es gar nicht anders gehe, werde wieder zeitweise zum alleinigen Fernunterricht zurückgekehrt.

Sie setze bei der Rückkehr zum regulären Schulbetrieb auch auf die Unterstützung der Bürger, so die Ministerpräsidentin: "Wenn wir weiter aufeinander achtgeben, werden wir auch die nächste Etappe der Corona-Pandemie gut miteinander meistern."

Klöckner: Regierung hat Schulstart "verstolpert"

Die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner kritisierte die Bedingungen zum Schulstart in Rheinland-Pfalz. Die Corona-Krise wirke "wie ein Brandbeschleuniger liebloser Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz", sagte die Politikerin während einer Klausurtagung des CDU-Landesverbandes in Mainz. "Die Landesregierung hat den Schulstart verstolpert." Die Schulen blieben sich selbst überlassen, während die Landesregierung lediglich verschiedene Szenarien beschreibe.

Am Montag sind rund 400.000 Schüler in Rheinland-Pfalz nach den Sommerferien in die Schule zurückgekehrt - und damit in den normalen Präsenzunterricht. Das Land hatte kurz vor dem Start einen neuen Hygieneplan veröffentlicht.