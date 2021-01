per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz können Kita-Personal und Tagesmütter

oder Tagesväter ab Montag einmalig einen Corona-Schnelltest machen lassen. Das Angebot ist zeitlich begrenzt. Das hat die rheinland-pfälzische Landesregierung bekannt gegeben.

Die Betroffenen könnten bis 18. Januar anlasslos und kostenfrei in den örtlichen Testzentren einen Antigen-Schnelltest machen lassen. Die Kosten trage das Land, teilten Bildungsministerin Stefanie Hubig und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) mit.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Personenkreis für Coronatests wird erweitert

Für die Testung des Kita-Personals werde eine Bestätigung der Kita-Leitung benötigt – für Tagesmütter eine Bestätigung vom örtlichen Jugendamt. An Schulen und Kitas gelte künftig zudem, dass Lehrkräfte und Erzieherinnen sich bereits testen lassen können, wenn diese unter die Kategorie zwei der Kontaktpersonen fallen, wenn sie also nur kurzen oder entfernten Kontakt zu infizierten Personen in Kita oder Schule hatten und damit einem geringeren Infektionsrisiko ausgesetzt waren. Bisher seien nur Personen mit engem Kontakt zu Corona-Infizierten getestet worden, so die Landesregierung.

Kontaktpersonen: Die drei Kategorien Das Robert Koch-Institut (RKI) unterteilt Kontaktpersonen - je nach ihrem Infektionsrisiko - in drei Kategorien: Kontaktpersonen der Kategorie I:

Personen, die mindestens 15 Minuten Gesichtskontakt ("face-to-face"), etwa im Rahmen eines Gesprächs, mit einer infizierten Person hatten

Personen aus demselben Haushalt

Medizinisches Personal mit Kontakt zum bestätigten COVID-19-Fall im Rahmen von Pflege ohne medizinische Schutzausrüstung Kontaktpersonen der Kategorie II:

Personen, die sich im selben Raum wie ein bestätigter COVID-19-Fall aufhielten, jedoch keinen mindestens 15-minütigen Gesichtskontakt mit der betroffenen Person hatten

Medizinisches Personal, welches sich ohne Verwendung adäquater Schutzbekleidung im selben Raum wie der bestätigte COVID-19-Fall aufhielt, aber mindestens eine Distanz von zwei Metern hatte Kontaktpersonen der Kategorie III:

Medizinisches Personal mit Kontakt in einer Distanz von unter zwei Metern, wenn eine adäquate Schutzbekleidung während der gesamten Zeit des Kontakts getragen wurde Quelle: Robert Koch-Institut

Die erweiterten Testmöglichkeiten schafften zusätzliche Sicherheit.Die Kitas in Rheinland-Pfalz bleiben auch im neuen Jahr offen für Kinder, deren Eltern sonst keine Betreuung sicherstellen können. In den Schulen ist bis zunächst zum 15. Januar Fernunterricht vorgesehen. Allerdings finden die schriftlichen Abiturprüfungen In Präsenz statt. Auch für Abschlussklassen gibt es Präsenzunterricht.

Bund-Länder-Treffen am Dienstag

Am Dienstag beraten die Ministerpräsidenten der Länder in einer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über die aktuelle Corona-Lage. Es wird mit einer Verlängerung des derzeit geltenden Lockdown über den 10. Januar hinaus gerechnet. Dann soll auch beschlossen werden, wie es mit den Kitas und Schulen weitergeht.

Vor dieser Schaltkonferenz werden sich das Kanzleramt und die Ministerpräsidenten der Länder am Montag mit Corona-Experten beraten. Das hat eine Sprecherin der rheinland-pfälzischen Landesregierung dem SWR bestätigt. Nach einem Bericht der Zeitung "Welt am Sonntag" sind fünf Experten zu dem Austausch am Montag Nachmittag eingeladen - unter anderem der Virologe Christian Drosten und der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte bereits zuvor gesagt, sie sehe derzeit keine Möglichkeiten, die Corona-Maßnahmen zu lockern. Die Auswirkungen der privaten Treffen an Weihnachten und Silvester auf die Infektionszahlen seien frühestens in einer Woche sichtbar, sagte sie am Sonntag.