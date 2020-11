Im Laufe der nächsten Woche soll an den Schulen in Speyer

Wechselunterricht eingeführt werden. Das heißt, dass Schüler ab der Klassenstufe 8 abwechselnd online zuhause und vor Ort an der Schule unterrichtet werden.

Eine entsprechende Entscheidung fiel am Freitagmittag nach Beratungen zwischen den Schulleitern in Speyer und der zuständigen Aufsichtsbehörde, der ADD in Trier. Das Konzept sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 bis 10 täglich zwischen zuhause und der Schule wechseln. In den Klassen 11 und 12 soll dieser Wechsel wochenweise stattfinden. Die Abschlussklassen sollen weiter ausschließlich im Präsenzunterricht lernen.

Konzepte hierfür hätten die Schulen bereits zum Anfang des Schuljahres ausgearbeitet, sagte eine Behördensprecherin dem SWR. Dennoch sollten die Eltern Zeit bekommen, sich mit ihren Familien auf die neue Situation einzustellen. Der Wechselunterricht in Speyer sei zunächst für zwei Wochen vorgesehen. Bei den Corona-Infektionszahlen für die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt Speyer seit einiger Zeit über der 300er-Marke.

Ministerium für Präsenzunterricht in Abschlussjahrgängen

In einem Schreiben an alle Schulen hatte das Bildungsministerium Rheinland-Pfalz sich zuvor grundsätzlich für den Präsenzunterricht in den Abschlussjahrgängen an den Gymnasien ausgesprochen. Für besondere Situationen sei aber eben auch ein Wechselunterricht ab der 8. Klasse zugelassen. In den Klassenstufen 11 und 12 sind wöchentliche Wechsel, in den darunter liegenden Stufen tägliche Wechsel vorgesehen. Die Maßnahmen gelten dann zunächst zwei Wochen lang. Von dieser Regelung hat Speyer nun Gebrauch gemacht.

Die Schulleitungen wurden vom Bildungsministerium zudem angewiesen, Räume für ältere Schüler bereitzustellen, die wegen einer schwierigen Wohnsituation nicht zu Hause lernen können. An den Grundschulen sollen die festen Lerngruppen mindestens bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres bestehen bleiben.

In Regionen mit über 200 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche müssten zwingend schärfere "schulspezifische" Maßnahmen geprüft werden, hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach den Bund-Länder-Beratungen am Mittwochabend erklärt. Das Bildungsministerium veröffentlichte dann am Donnerstag ein entsprechendes Schreiben an alle Schulleitungen.

Mund-Nasen-Schutz im Unterricht an weiterführenden Schulen

Weiterhin soll in allen weiterführenden Schulen auch im Unterricht ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. "Maskenpausen sind zu ermöglichen, dabei ist das Abstandsgebot einzuhalten", so das Ministerium in seiner Mitteilung.