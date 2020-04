Die SPD-Ministerpräsidenten wollen mögliche Lockerungen der Corona-Regeln an eine Reihe von Indikatoren knüpfen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) fordert besondere Hygienemaßnahmen.

Zu den Indikatoren gehören für die SPD-Ministerpräsidenten demnach eine niedrige Rate der Neuansteckungen, eine ausreichende Kapazität des Gesundheitssystems, die ausreichende Nachverfolgung von Infizierten und den Kontaktpersonen, sowie die Ausweitung von Tests und ausreichend Schutzausrüstung, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) der "Allgemeinen Zeitung Mainz" (Dienstag).

Neuansteckungen vermeiden

"Das müssen wir in Relation setzen, dann können wir in einer ersten Phase Teile des Wirtschaftslebens lockern und teilweise die Schulen", sagte die SPD-Politikerin und wiederholte damit die Überlegung, die die bereits am Vortag in den "Tagesthemen" formulierte. Wenn es dann keinen sprunghaften Anstieg von Neuansteckungen gebe, könne man in einer zweiten Phase weiter lockern, gegebenenfalls auch Teile der Gastronomie.

Dabei müssten aber immer besondere Hygienemaßnahmen ergriffen werden. An diesem Mittwoch beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder über mögliche Lockerungen der Beschränkungen, die wegen Covid-19 verhängt wurden.