Die scheidende SPD-Chefin Malu Dreyer hat auf dem Bundesparteitag in Berlin für Einigkeit geworben. In Anschluss wählte die SPD ein Führungs-Duo. Einen Ausstieg aus der GroKo lehnten die Delegierten ab.

Die SPD sei eine Wertepartei, betonte Malu Dreyer in Berlin. In der Öffentlichkeit werde man oft nur als "Taktikpartei" wahrgenommen. Dabei sehnten sich viele Menschen nach einer Politik der Werte, des Respekts und der Mitmenschlichkeit. Darum müsse es in Zukunft gehen, so die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. Die SPD müsse diese Werte leben. Das bedeute auch, "einmal getroffene Entscheidungen gemeinsam zu tragen und gemeinsam umzusetzen", sagte Dreyer in ihrer Eröffnungsrede. "Die SPD ist eine Volkspartei, und sie wird es immer bleiben."

Am Ende verabschiedete sich Dreyer als kommissarische Vorsitzende mit den Worten: "Die SPD ist eine wunderbare Partei, vergesst das nie."

Ahnen und Schweitzer im Parteivorstand

Auf dem Parteitag wählte die SPD mit Saskia Esken und Norbert-Walter Borjans eine neue Führung. Die baden-württembergische Bundestagsabgeordnete erhielt 75,9 Prozent der Stimmen, der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister Borjans kam auf 89,2 Prozent.

Die Zahl der stellvertretenden Vorsitzenden wurde von sechs auf fünf reduziert. Gewählt wurden Juso-Chef Kevin Kühnert, Arbeitsminister Hubertus Heil, Klara Geywitz, die saarländische SPD-Chefin Anke Rehlinger und Serpil Midyatli, SPD-Landesvorsitzende von Schleswig-Holstein. Außerdem wurde SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil im Amt bestätigt.

Am Samstag wählten die Delegierten noch zwei Rheinland-Pfälzer in den Parteivorstand. Die Landes-Finanzministerin Doris Ahnen erhielt fast 68 Prozent der Stimmen, Fraktionschef Alexander Schweitzer kam auf 52 Prozent.

Doris Ahnen und Alexander Schweitzer sind in den SPD-Parteivorstand gewählt worden dpa Bildfunk dpa/Andreas Arnold/Fredrik von Erichsen/Montage: SWR

Grundrente und beitragsfreie Kitas in Groko erreicht

Die scheidende SPD-Vorsitzende hatte zuvor vor den rund 600 Delegierten erneut für einen Verbleib der Partei in der Großen Koalition geworben. "Wir machen das, zu was wir als Partei verpflichtet sind: Wir gestalten Politik". Dreyer lobte ausdrücklich die SPD-Minister und die Erfolge der SPD in der Bundesregierung. Als Beispiele nannte sie die Grundrente, den Kohleausstieg und beitragsfreie Kitas. Vor allem Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz sei für den Erfolg verantwortlich. Ohne sein Verhandlungsgeschick hätte die SPD in der großen Koalition nicht so viel erreicht.

SPD bleibt in Groko, aber neue Verhandlungen mit der Union

Gegner der Groko wollten beim Parteitag eine Abstimmung über ein Ende des Bündnisses erreichen. Die Mehrheit der Delegierten lehnte aber den Antrag ab, in dem gefordert wurde, das Regierungsbündnis zu beenden. Dreyer hatte zuvor an die Partei appelliert, sich an das Votum für die große Koalition von Anfang 2018 zu halten.

Eine sehr große Mehrheit bekam dagegen der Leitantrag des Vorstands, der Gespräche mit der Union unter anderem über ambitioniertere Klimaschutzmaßnahmen und einen höheren Mindestlohn vorsieht. Nach den Verhandlungen soll der SPD-Vorstand entscheiden, ob die große Koalition fortgesetzt wird.