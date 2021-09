Rheinland-Pfalz offen für Bleiberecht von geduldeten Afghanen

per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat bislang geduldeten Flüchtlingen aus Afghanistan ein dauerhaftes Bleiberecht in Aussicht gestellt.

Der Zusammenbruch der vom Westen gestützten Regierung werde auch Auswirkungen für die bereits in Deutschland lebenden Afghanen haben, sagte sie auf der Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) in Worms. "Zurzeit wird nicht abgeschoben", erklärte Dreyer, aber das reiche nicht. Rheinland-Pfalz setzte sich für eine bundesweite Bleiberechts-Regelung ein. Dreyer hofft auf eine rasche Einigung zu dem Thema nach der Bundestagswahl.

Synode fordert sichere Aufenthaltsperspektive

Die EKHN-Synode hatte zuvor nahezu einstimmig eine Resolution verabschiedet, die Aufnahmeprogramme für bedrohte Afghaninnen und Afghanen, einen vereinfachten Familiennachzug und eine "sichere Aufenthaltsperspektive" für die bereits hier lebenden Menschen fordert.

In den vergangenen Jahren waren trotz der desolaten Sicherheitslage in dem Bürgerkriegsland zahlreiche Asylanträge afghanischer Flüchtlinge abgelehnt worden. Viele Afghaninnen und Afghanen bleiben dadurch grundsätzlich ausreisepflichtig und besitzen lediglich Duldung.