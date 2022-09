Für etwa eine halbe Million Kinder und Jugendliche in Rheinland- Pfalz ging es am Montagmorgen nach dem Ende der Sommerferien wieder in die Schule. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz, Klaus-Peter Hammer, sieht die Schulen nicht optimal aufgestellt. Das liege unter anderem am Lehrermangel. mehr...