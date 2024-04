Eine rheinland-pfälzische Baustelle in Ostafrika: Der Mainzer Impfstoff-Hersteller BioNTech will in Ruanda ab 2025 Impfstoffe herstellen. In Afrika für Afrika. Die Delegation aus Rheinland- Pfalz - diese Woche unterwegs in Ruanda - hat sich ein Bild vom Biontech-Werk gemacht.