Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat dringend davon abgeraten, das Wintersportgebiet Erbeskopf im Hunsrück zu besuchen. Am vergangenen Wochenende und heute sei das Gedränge auf dem Erbeskopf so groß gewesen, dass die nötigen Mindestabstände nicht eingehalten werden könnten, so Dreyer.