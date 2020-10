Auch in Rheinland-Pfalz steigt die Zahl der Corona-Fälle. Vor diesem Hintergrund appellierte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) jetzt an die Bürger, die Hygieneregeln einzuhalten.

"Die Lage ist ernst. Ernster, als diejenigen glauben, die sich nicht an die Schutzmaßnahmen halten", sagte Ministerpräsidentein Dreyer am Sonntag. Nur wenn man die Kontakte reduziere und die Regeln befolge, könne man das Virus "aushungern". Auch wenn sie die Sehnsucht nach Normalität und Ausgelassenheit verstehe, so sei jetzt die Zeit für größte Konsequenz bei Regelbrüchen.

"Ich bin mir sicher, keiner und keine will der Auslöser für Ansteckungen seiner Freunde, Eltern, Großeltern, Mitschülerinnen und -schüler oder Kollegen sein. Aber jedem muss klar sein: Das Coronavirus lebt davon, dass es sich von Mensch zu Mensch verbreitet", mahnte Dreyer.

In einigen Kreisen steht die Corona-Ampel auf Orange

Rücksichtsloses Verhalten von Wenigen könne im schlimmsten Fall zum Lockdown für alle Menschen in Deutschland führen, so die Ministerpräsidentin weiter. Sie warnte vor den fatalen Auswirkungen für die Wirtschaft und die Belastung von Familien und Kindern.

In mehreren Städten und Landkreisen steht die Corona-Ampel inzwischen auf Gelb, in einigen auf Orange - wie neben Kaiserslautern auch in Mainz und Neuwied. Am Samstag hatte sich die Zahl der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz weiter erhöht. Nach Landesangaben waren 1.572 Menschen infiziert, 178 mehr als am Tag zuvor.

Die Gesundheitsämter führten den starken Anstieg auf große Familienfeiern zurück, wie Hochzeiten oder Partys, sagte Dreyer. Im Landkreis Kaiserslautern hingegen beruhe der Anstieg auf einer Nachmeldung von zahlreichen Infektionsfällen aus der US-Militärgemeinde.

Auch Kretschmann und Söder befürchten zweite Corona-Welle

In vielen anderen Bundesländern steigen die Zahlen ebenfalls. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte am Freitag an die Vernunft der Menschen appelliert. In einer Fernsehansprache warnte er: "Eine zweite Corona-Welle rollt auf uns zu." Vor dem Hintergrund steigender Corona-Zahlen im Land sei es immer schwieriger, die Kontaktpersonen von Infizierten nachzuverfolgen und zu isolieren. Diese Entwicklung bereite ihm "sehr große Sorge".

Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung": "Es wird langsam gefährlich". Corona sei genauso gefährlich wie im Frühjahr.