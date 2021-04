per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat an die Menschen im Land appelliert, auch über Ostern die Corona-Regeln zu beachten.

"Wir brauchen weiter Geduld und wir brauchen weiter Vorsicht", sagte Dreyer in einer vorab aufgezeichneten Fernsehansprache. Sie bitte eindringlich darum, auch an den Feiertagen Abstand zu halten und die Kontaktbeschränkungen zu befolgen. "Denn das Risiko, sich selbst und andere ungewollt anzustecken, ist sehr hoch", warnte die Ministerpräsidentin.

Sie verweist dabei auf die ansteckenderen Virus-Mutationen. Dreyer sagte, das Land bekämpfe die dritte Welle. In Kommunen mit einer Inzidenz von über 100 bei den Neuinfektionen greife die Notbremse – zum Beispiel mit Ausgangsbeschränkungen.

Außerdem versicherte Dreyer: "Wir impfen weiter so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich. Bei uns bleibt keine Impfdosis im Kühlschrank!" Rheinland-Pfalz halte an dem Ziel fest, dass bis zum Ende des Sommers alle, die dies wünschen, ein Impfangebot erhalten.

Die Ministerpräsidentin spricht in ihrer Rede von einer sehr schweren Zeit. "Zu Recht ist die Enttäuschung groß, dass wir in Deutschland so langsam vorankommen", sagte Dreyer. Es gebe aber auch Grund zur Zuversicht. Auch wenn es langsam gehe – man sei auf dem richtigen Weg.

Die gesamte Rede von Ministerpräsidentin Malu Dreyer

