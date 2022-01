per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz ist der Dreikönigstag ein ganz normaler Arbeitstag, in Baden-Württemberg aber ein Feiertag. Deshalb kamen viele Menschen aus dem Nachbar-Bundesland vor allem in die Pfalz, um Einkaufen zu gehen, zum Beispiel nach Speyer. Im vergangenen Jahr war der Shopping-Tag dem Corona-Lockdown zum Opfer gefallen.