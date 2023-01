Der 6. Januar, der Dreikönigstag, ist im Nachbarland Baden- Württemberg ein gesetzlicher Feiertag. Und die Nachbarn strömen traditionell an diesem Tag sozusagen um die Ecke in die Pfalz, ins Museum und vor allem zum Shoppen. Am Ende des Tages gibt es zufriedene Einzelhändler, glückliche Ausflugs-Shopper und einen letzten Glühwein vom Weihnachtsmarkt am Dreikönigstag in Speyer.