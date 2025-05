per Mail teilen

In einem Wahlkrimi ist Friedrich Merz am Dienstag zum neuen Bundeskanzler gewählt worden. Danach wurden mit Patrick Schnieder (CDU), Stefanie Hubig und Verena Hubertz (beide SPD) drei Rheinland-Pfälzer zu Bundesministern ernannt. Zu dem Wahltag gab es in Rheinland-Pfalz verschiedene Reaktionen.