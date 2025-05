Drei Rheinland-Pfälzer sind jetzt Bundesminister

per Mail teilen

Drei Abgeordnete aus Rheinland-Pfalz sind am Abend zu Bundesministern ernannt worden. Zuvor war CDU-Chef Friedrich Merz in einem Wahlkrimi zum neuen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden.

Patrick Schnieder (CDU) ist nun der neue Verkehrsminister, Stefanie Hubig die neue Justizministerin und Verena Hubertz die aktuelle Bauministerin (beide SPD). Damit machen jetzt ein Mann und zwei Frauen aus Rheinland-Pfalz Politik in Berlin. Von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erhielten sie ihre Ernennungsurkunden.

Wahlkrimi bei Kanzlerwahl

Zuvor war Friedrich Merz (CDU) im zweiten Wahlgang mit 325 Ja-Stimmen zum neuen Kanzler gewählt worden. Er erhielt 9 Stimmen mehr als die nötige Mehrheit von 316. Merz war im ersten Wahlgang durchgefallen, weil Abweichler in der eigenen Koalition gegen ihn gestimmt hatten.

Im ersten Wahlgang hatte er in geheimer Abstimmung 310 Ja-Stimmen bekommen und damit sechs weniger als die nötige Mehrheit von 316. Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD haben zusammen 328 Sitze im Parlament. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein Bundeskanzler nicht im ersten Wahlgang gewählt wurde.

Ernennung durch Steinmeier

Nach der Wahl durch den Bundestag hatte Steinmeier zunächst in seinem Amtssitz Schloss Bellevue den CDU-Vorsitzenden zum Nachfolger von Olaf Scholz (SPD) ernannt.

Hubertz kam 2021 zum ersten Mal in den Bundestag

Die neue Bundesbauministerin und gebürtige Triererin Hubertz war 2021 zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen und wurde auf Anhieb - damals mit 34 Jahren - stellvertretene Fraktionsvorsitzende. Mit 37 Jahren gehört Hubertz zu den jüngsten Mitgliedern des geplanten Kabinetts von Friedrich Merz (CDU). Ihre Nominierung war dennoch keine Überraschung. Zwar war sie eher für das Umweltministerium gehandelt worden, ein Wirtschaftsressort passt jedoch gut zum Profil der jungen Unternehmerin und studierten Betriebswirtin.

Richterbund setzt große Hoffnungen auf neue Justizministerin

Auch die neue Bundesjustizministerin Stefanie Hubig kann als ausgewiesene Juristin mit Erfahrung für ihren neuen Job im Bundeskabinett aufwarten. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen des Deutschen Richterbundes (DRB) an die neue Bundesjustizministerin. "Es ist ein wichtiges Signal, dass mit Stefanie Hubig eine erfahrene Politikerin neue Ministerin wird, die aus der Justiz kommt und das Bundesjustizministerium als ehemalige Amtschefin bestens kennt", sagte DRB-Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn.

RLP setzt bei Verkehrsprojekten Hoffnungen auf Schnieder

Auch an den neuen Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) aus der Vulkaneifel richten sich hohe Erwartungen. So erhofft sich der Fahrgastverband Pro Bahn von ihm Fortschritte bei Bahnprojekten in der Region Trier. Schnieder erklärte im Vorfeld, er habe Respekt vor dem Amt. Der 56-jährige Jurist ist seit 2009 Mitglied des Bundestags. Er ist der ältere Bruder des CDU-Landes- und Fraktionschefs Gordon Schnieder und war von 1999 bis 2009 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld (Kreis Bitburg-Prüm).

Die Ministerinnen und Minister müssen nicht vom Bundestag gewählt werden. Sie erhalten vom Bundespräsidenten die Ernennungsurkunden und legen anschließend im Bundestag den Eid ab. Dann ist die neue Bundesregierung offiziell im Amt. Mit ihrer Ernennung endet automatisch die Amtszeit der alten, ohnehin nur noch geschäftsführenden Regierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD).