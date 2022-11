per Mail teilen

Kurt Drexler war drei Jahre obdachlos in Mainz. Wie es dazu kam? Details nennt er nicht, erzählt aber von einer Phase in seinem Leben, in der er völlig überarbeitet war, Alkohol und Drogen konsumiert hat. Um von den Drogen wegzukommen, hat Kurt eine Therapie gemacht. Danach hat er sich für die Wohnungslosigkeit entschieden, um sich selbst wiederzufinden. Für Kurt eine Auszeit, die er mit dem Wandern des Jakobweges vergleicht.