Jedes Jahr um diese Zeit geht's ans Aufräumen und Saubermachen - klassischer Frühjahrsputz! Das geht nicht nur Zuhause, sondern auch draußen. In vielen Städten finden deshalb im März Dreck-weg-Tage statt. SWR-Reporterin Christine Blank hat sich in Koblenz und Nieder-Olm angeschaut, was dabei so alles in der Mülltüte landet.