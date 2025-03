Down-Syndrom-Tag, Dreyer vor Gerichtshof, Mandelblütenfest startet

Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:57 Uhr 🌳So viel Wald gibt es in Rheinland-Pfalz Und zum guten Schluss: Wieviel Prozent der rheinland-pfälzischen Landesfläche sind mit Wald bedeckt, hatte ich gefragt. Denn heute ist der Tag des Waldes. Und es ist eine ganze Menge, nämlich über 40 Prozent. Damit ist Rheinland-Pfalz mit Hessen das Bundesland mit dem höchsten Waldanteil. Würdigt das doch mal wieder mit einem schönen Spaziergang und genießt die Luft und die Schönheit der Natur und spürt, wie wichtig der Wald doch für uns Menschen ist!

9:45 Uhr 📅Das geschah alles an einem 21.3. 1990 - Namibia erlangt seine staatliche Unabhängigkeit. Sam Nujoma, der Führer der Unabhängigkeitsbewegung Swapo, wird in Windhuk als erster Präsident des neuen Staates vereidigt. 1790 - Thomas Jefferson wird erster Außenminister der USA. 1950 - Roger Hodgson, englischer Popsänger, bekannt geworden als Sänger und Komponist der Gruppe Supertramp, erblickt das Licht der Welt und feiert deshalb heute seinen 75. Geburtstag.

Gestern Nachmittag soll ein fremdes älteres Paar an einem Spielplatz in Schillingen (Kreis Trier-Saarburg) Kinder angesprochen und Süßigkeiten angeboten haben. Wie die Polizei Hermeskeil mitteilte, fuhren der Mann und die Frau dann in einem schwarzen Van in Richtung Ortsmitte. Die Frau habe rötlich-braunes Haar, der Mann graue Haare und Brille. Wer Hinweise hat, soll sich an die Polizei Hermeskeil wenden.

Ab heute Abend, 19.00 Uhr, ist die A63 zwischen den Abfahrten Kaiserslautern und Sembach voll gesperrt - und zwar in Fahrtrichtung Mainz. Dort wird die Fahrbahn teilweise neu asphaltiert. Eine Umleitung ist eingerichtet. Die Fahrbahn in Richtung Saarbrücken ist nicht betroffen. Die Arbeiten sollen bis Sonntagabend dauern.

8:36 Uhr ⚖️Dreyer vor Verfassungsgerichtshof Malu Dreyer (SPD) soll in ihrer Amtszeit als Ministerpräsidentin gegen das Neutralitätsgebot verstoßen haben. Heute beginnt die Verhandlung vor dem Verfassungsgerichtshof in Koblenz. Warum, wieso und überhaupt - das erklärt kurz und knapp und verständlich meine Social-Kollegin Andrea Lischtschuk: Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

8:30 Uhr 🪖Wehrpflicht: Ja oder Nein? Der Krieg in der Ukraine hält an, die EU will massiv aufrüsten, die Konflikte rund um den Erdball scheinen nicht weniger zu werden. Und plötzlich steht wieder die Frage im Raum nicht wieder eine Wehrpflicht absolvieren sollten. Was denken junge Rheinland-Pfälzer darüber? Wir haben nachgefragt: Video herunterladen (76,1 MB | MP4)

8:17 Uhr 🫰Mainz: Wie teuer wird das Anwohnerparken? Für viele Mainzer mit Auto wird es heute spannend: Die Stadt will am Mittag bekanntgeben, wie teuer das Anwohnerparken künftig wird. Unsere Reporterin Karin Pezold aus dem Studio Mainz hat die Einzelheiten. Und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden darüber, wie kostspielig das Anwohnerparken künftig wird in Mainz.

7:53 Uhr 🍷Das sagt Weinkönig Levin Als wir vor ein paar Tagen darüber berichtet haben, dass die Wahl zur "Deutschen Weinkönigin" künftig auch für Männer geöffnet wird somit, und eine "Weinmajestät" gesucht wird - da ging es auf unseren Social-Media-Kanälen ziemlich rund. Um es vorsichtig auszudrücken. Die Entscheidung des Deutschen Weininstituts hat polarisiert. In Rheinhessen ist schon seit einem halben Jahr Weinkönig Levin McKenzie aus Wackernheim am Start. Der 25-jährige vertritt bei zahlreichen Terminen als Botschafter den rheinhessischen Wein. Und das sagt er nach seinem ersten halben Jahr im Amt:

7:13 Uhr ❓Vorwürfe gegen Schmitt: CDU will Aufklärung Wir hatten ja gestern schon über die Vorwürfe gegen die Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) berichtet. Dabei geht es unter anderem um mögliche Verflechtungen zwischen Schmitt, ihrem Ehemann und der landeseigenen Investitions- und Strukturbank (ISB). Warum die Vorwürfe jetzt aufkommen, ist unklar. Hängt es damit zusammen, dass Schmitt gerade ihre Kandidatur für den FDP-Landesvorsitz angekündigt hat? Wir haben den Sachstand aufbereitet: Mainz Delegationsreise und Fördergeld für Ehemann Vorwürfe gegen RLP-Wirtschaftsministerin Schmitt: CDU fordert Aufklärung Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin und stellvertretende FDP-Landeschefin Daniela Schmitt ist unter politischen Druck geraten. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

6:59 Uhr 🌍Blick über den Tellerrand - Deutschland und die Welt In Brüssel endet heute der EU-Gipfel. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen darüber beraten, wie die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft gesichert werden kann. Zudem soll es um Aufrüstungspläne und die weitere Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine gehen. Von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird zudem bei seinem voraussichtlich letzten EU-Gipfel ein Statement erwartet. Heute ist der Internationale Welt-Down-Syndrom-Tag. Er wirbt für die Integration von Menschen mit Down-Syndrom in allen Lebensbereichen. Datum ist der 21. März, weil bei den Betroffenen das Chromosom 21 3-fach vorhanden ist. In Stuttgart beginnt das Europäisches Theaterfestival (bis 28.03.) Das Schauspiel lädt zu dem nach eigenen Angaben neuen Festival, das die Freiheit der Kunst ins Zentrum stelle. Der Schwerpunkt der ersten Ausgabe liegt auf Osteuropa, wo "Kunst und freie Presse besonders heftig angegriffen, in Frage gestellt und zum Teil, z.B. durch den andauernden Krieg in der Ukraine, ganz verhindert werden". Gezeigt werden fünf internationale Gastspiele und eine Eigenproduktion.

6:05 Uhr 🌤️Das Wetter in Rheinland-Pfalz Auch heute heißt es wieder: morgens kalt, (nach)mittags warm - bis zu 21 Grad können es werden. Und das trotz der Schleierwolken, die ab Mittag immer mehr zu sehen sind. Sie sind die Vorboten eines kleinen Wetterumschwungs, denn es wird ab dem Wochenende wieder kühler und wechselhafter. Heißt: Nutzt heute noch einmal den Frühlingstag! Video herunterladen (27,5 MB | MP4)

6:02 Uhr ❗Das wird heute wichtig in RLP Malu Dreyer soll in ihrer Amtszeit als Ministerpräsidentin gegen das Neutralitätsgebot verstoßen haben. Heute beginnt die Verhandlung vor dem Verfassungsgerichtshof in Koblenz. Auch der amtierende Ministerpräsident Alexander Schweitzer (beide SPD) muss sich vor dem höchsten Gericht im Land verantworten. Das Bistum Speyer lädt zu einem Trauergottesdienst für den verstorbenen Bernhard Vogel in den Speyerer Dom. Dort wird Bischof Karl-Heinz Wiesemann an Vogel erinnern, der sich über Jahrzehnte in der katholischen Kirche engagiert hatte. Vogel, früherer Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen, war am 2. März im Alter von 92 Jahren in Speyer gestorben. In Gimmeldingen beginnt heute das überregional beliebte Mandelblütenfest (21. bis 23. März sowie 28. bis 30. März) Die Blütenpracht zieht jährlich tausende Besucher aus ganz Rheinland-Pfalz und angrenzenden Bundesländern an.