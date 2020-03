Rheinland-Pfalz startet Apps zur Kommunikation in Krisenzeiten

"DorfFunk" und DorfNews" gehen an den Start

Kommunikation ist in Krisenzeiten wichtiger denn je. Damit der Austausch in der Corona-Krise in Rheinland-Pfalz gewährleistet ist, schaltet das Land zwei kostenlose Apps frei.

Wie das Innenministerium am Freitag in Mainz mitteilte, sind die bislang als Modellprojekt in einigen Gemeinden getesteten Plattformen "DorfFunk" und "DorfNews" ab sofort für alle interessierten Kommunen frei zugänglich. Lewentz: Andere Wege gehen "Während der Coronakrise sind digitale Infrastrukturen gefragter denn je. In einer Zeit, in der Zusammenhalten Abstand halten bedeutet, muss der soziale Kontakt auf anderen Wegen erfolgen", so Innenminister Roger Lewentz (SPD). Die Apps könnten helfen, die Bürger "digital zusammenzubringen". Die Programme wurden vom Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE) in Kaiserslautern entwickelt. Informationsaustausch, Behördenkommunikation Über sie können Bürger datensicher und ohne kommerzielle Verwertung ihrer Daten Informationen austauschen - aktuell etwa Hinweise zu Hilfsangeboten für ältere Bürger. Zudem können die Verwaltungen und Rathäuser über die Apps informieren.

