Die Polizei hat im pfälzischen Landau einen Leichenwagen gestoppt, dessen Fahrer vor der Fahrt offenbar Drogen genommen hatte. Ein Schnelltest habe bei dem 29-Jährigen den Konsum von Betäubungsmitteln bestätigt, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Zeuge hatte den Wagen am Freitag gemeldet, weil er in Schlangenlinien fuhr. Ob sich in dem Wagen eine Leiche befand, konnte die Polizei nicht sagen.