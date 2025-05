per Mail teilen

Der Rhein hat Niedrigwasser - in den nächsten Tagen könnte der Mäuseturm bei Bingen also wieder zu Fuß erreichbar sein. Normalerweise liegt er mitten im Rhein auf einer Insel. Malte Rieth, Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft in Rheinhessen, rät davon ab, zu Fuß zu dem Turm zu laufen. Denn das sei gefährlich: