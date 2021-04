Heute findet zum achten Mal der Deutsche Diversity-Tag statt. Für die rheinland-pfälzische Familienministerin Spiegel zeigen gerade durch Corona bedingte Entwicklungen der letzten Wochen: Dieser Tag für Vielfalt ist wichtiger denn je.

Der Ablauf der bunten Aktionen, mit denen sich Organisationen und Beschäftigte auch in diesem Jahr für Vielfalt in der Arbeitswelt einsetzen, wird durch Corona natürlich erschwert. Infostände in den Innenstädten, Flashmobs und Demonstrationen - all das wird es in diesem Jahr nicht geben. Der Grundgedanke des Diversity-Tags sei natürlich, die Vielfalt der Gesellschaft auch im öffentlichen Raum sichtbar zu machen, betont die rheinland-pfälzische Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) im Gespräch mit dem SWR. "Und durch viele verschiedene und auch öffentliche Aktivitäten und Aktionen möglichst lautstark auf sie hinzuweisen - das wird in diesem Jahr leider nicht gehen." Es sei bemerkenswert, dass zahlreiche Verbände rasch umdisponiert hätten. "Aber natürlich ersetzt eine starke digitale Präsenz nicht das, was ich in den letzten Jahren immer so großartig fand, nämlich, dass man in der Fußgängerzone über eine Aktion stolperte, im wahrsten Sinne des Wortes."

Den digitalen Raum zurückerobern

Joachim Schulte vom Netzwerk diskriminierungsfreies Rheinland-Pfalz sieht in dem Umstand, dass der Aktionstag in diesem Jahr nicht wie gewohnt auf der Straße stattfinden kann, durchaus auch Chancen. "Bis dato ist der digitale Raum eher einer gewesen, der auch von vielen Hetzern belegt wurde." Dagegen anzukämpfen sei sehr schwierig, aber: "Wenn es jetzt gelingt, auch auf diesem Gebiet ein Stück präsenter und sichtbarer zu sein, dann sehe ich das als großen Fortschritt." Schulte ist Mitglied der Koordinierungsgruppe des Netzwerks, das seit rund zehn Jahren besteht. Es ist ein Zusammenschluss rheinland-pfälzischer Nichtregierungsorganisationen und Initiativen und versteht sich als Sprachrohr von Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind. Seine Mitglieder engagieren sich außerdem in der Antidiskriminierungs- und Beratungsarbeit.

Was bedeutet "Diversity"? Der englische Begriff "Diversity" bedeutet Verschiedenheit, Vielfältigkeit. "Diversity" bezeichnet auch im Deutschen ein Konzept der Soziologie zur Unterscheidung der Merkmale von Gruppen oder Individuen in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, beispielsweise der Wirtschaft. Als Merkmale gelten dabei unterschiedliche ethnische und kulturelle Herkunft, Geschlecht, Gesundheit oder eine Behinderung, die sexuelle Orientierung, das Alter und der Zugang zu Ressourcen wie Bildung oder finanzieller Ausstattung. Beim Diversity-Tag steht besonders die Vielfalt in der Arbeitswelt im Fokus: Die Berücksichtigung der gesellschaftlichen Vielfältigkeit bei der Besetzung von Positionen in Unternehmen, das sogenannte Diversity Management.

"Was Rheinland-Pfalz sehr auszeichnet, ist vor allem das unglaubliche Engagement der Zivilgesellschaft", berichtet auch Familienministerin Spiegel. Man habe in Zusammenarbeit mit den zahlreichen Verbänden schon einiges erreicht. Spiegel erinnert an den Landesaktionsplan "Rheinland-Pfalz unterm Regenbogen" und die Kampagne "Lautstark" gegen Sexismus. "Gerade entwickeln wir außerdem einen Landesaktionsplan gegen Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Wir haben hier viel erreicht - aber leider ist auch einiges noch nicht erreicht worden." Für ein Gesetz zur selbstbestimmten Geschlechtsidentität, für das die Grünen-Politikerin sich eingesetzt hatte, gab es beispielsweise keine Mehrheit bei Beratungen im Bundesrat. Es sollte das teilweise verfassungswidrige Transsexuellengesetz ablösen.

Auf juristischer Ebene alles für Diskriminierungsschutz geben

Das seit 2006 geltende Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) habe den rechtlichen Diskriminierungsschutz zwar deutlich verbessert. Bestimmte Themengebiete würde es allerdings auf Landesebene nicht regeln, gibt Schulte vom Netzwerk diskriminierungsfreies Rheinland-Pfalz zu Bedenken. "Der gesamte Bereich Bildung ist nicht abgedeckt. Was wir brauchen und wofür wir uns als Netzwerk einsetzen, ist ein Landesantidiskriminierungsgesetz." Ein solches Gesetz würde außerdem ein Signal setzen, meint Schulte. "Nämlich, dass in Rheinland-Pfalz auf der juristischen Ebene alles getan wurde, was getan werden kann."

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das oft auch als Antidiskriminierungsgesetz bezeichnet wird, soll Benachteiligungen - etwa aufgrund der ethnischen Herkunft oder der sexuellen Identität einer Person - verhindern. Die durch das Gesetz geschützten Personen erhalten mit ihm Rechtsansprüche, wenn Arbeitgeber oder Privatpersonen ihnen gegenüber gegen die gesetzlichen Diskriminierungsverbote verstoßen.

Auch Spiegel wünscht sich ein solches Gesetz: "Leider ist es so, dass das ein sehr umfangreicher Prozess ist." Institutionelle Bereiche wie etwa Hochschulen oder die Polizei müssten dabei gleichermaßen berücksichtigt werden. "Und wenn, dann will ich es auch richtig machen." Ein derart umfangreiches Projekt könne in dieser Legislaturperiode vermutlich nicht mehr umgesetzt werden. "Das muss meiner Ansicht nach ganz dringend in der nächsten Legislaturperiode kommen. Und dann muss das Ziel sein, nicht nur einen Prüfauftrag, ob ein solches Gesetz notwendig ist, im Koalitionsvertrag stehen zu haben. Sondern ganz klar, dass wir dieses Gesetz wollen und brauchen.“

Rückschritte erkennen und verhindern

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind sowohl Familienministerin Spiegel als auch Schulte alarmiert, was die Auswirkungen auf die Gesellschaft anbelangt. Unter anderem die Situation von Familien wird seit Wochen diskutiert. Häufig ist in diesen Debatten von einer Re-Traditionalisierung die Rede, da Frauen häufiger als Männer neben dem Home-Office Kinder betreuen. Zeit für die Arbeit oder für die berufliche Weiterentwicklung bleibe in diesem Zusammenhang nur unzureichend. "Wir erleben eine Ungleichheit der Verteilung der Aufgaben, die sich ganz stark an den klassischen Rollenmustern orientiert", gibt Schulte zu bedenken. "Ich beobachte oft, dass plötzlich eine Hierarchie aufgemacht wird. Und sehe das als große Gefahr, auch für die Zeit nach Corona." Es sei wichtig, ein gesellschaftliches Bewusstsein zu etablieren, um diese zu umgehen. Gerade aus der Corona-Krise lerne man schließlich genau das: "Wie wachsam und wie aufmerksam wir sein müssen, und dass Geschlechterparität kein Wort ist, sondern eine Realität."

Imago imago images / Rainer Unkel

Damit, dass weitere bereits bestehende soziale Konflikte sich verschärfen, rechnet Spiegel ohnehin. Wie man dagegen halten kann? "Einerseits, indem man darauf aufmerksam macht, dass da ein Problem besteht." Andererseits müsse die Öffentlichkeit deutlich auf eine Sache hingewiesen werden: "Es kann nicht sein, dass nun diejenigen, denen es schon vor Corona nicht gut ging, unter die Räder kommen." Vielfalt bedeutet für Spiegel auch, Menschen, die im Zuge der Pandemie von Armut bedroht werden, zu berücksichtigen: "Auch diese Menschen müssen gesehen und bei einer Vielfaltsdebatte mitgedacht werden." Seit Beginn der Corona-Krise häuften sich zudem die Beschwerden über Diskriminierung. "Das ist uns aufgefallen, und das könnte schon ein Indiz dafür sein, dass nun Diskriminierung und Benachteiligung in der Gesellschaft eher zugenommen haben."

Weiterhin Handlungsbedarf im Einsatz gegen Ausgrenzung

Die Corona-Krise stellt nicht nur die Wirtschaft und das Gesundheitssystem, sondern die Gesellschaft in ihrer Vielfältigkeit vor große Herausforderungen. Und für Joachim Schulte ist klar: "Krisensituationen führen Menschen dahin, tatsächlich Farbe zu bekennen. Diversität ist eine Haltungsfrage." Schulte weist anlässlich des Diversity-Tags außerdem auf die Dokumentation Männerwelten hin, die unlängst Aufsehen erregte: "Eine erschütternde Dokumentation, die zeigt, dass immer noch eine Täter-Opfer-Umkehr erfolgt. Da berichten Frauen darüber, dass ihnen Gewalt angetan wird, und hinterher lautet die erste Frage, wie sie denn gekleidet waren. Das ist ungeheuerlich. Wir müssen darauf hinweisen, dass wir wachsam sein müssen."

Dasselbe gelte natürlich auch für andere Gruppen, die Diskriminierung erfahren, etwa Menschen mit Migrationshintergrund: "Es gibt politische Gruppierungen, die die Entsolidarisierung gerade offen propagieren. Das ist Ausgrenzung pur." Oft gerieten zudem Menschen mit Behinderung aus dem Blickfeld: "Viele, die gerade in den betreuten Werkstätten arbeiten, werden nicht ausreichend geschützt. Sie verlieren eben jetzt in dieser Zeit ihre Jobs. Und da sind Dinge, wo noch Handlungsbedarf besteht." Die Corona-Pandemie sei vor allem eine Notsituation, in der alle Menschen aufeinander achten müssten.