Die Landesregierung will ihre Kontakte zum türkischen Islamverband Ditib auch nach dem Wirbel um einen nationalistischen Gastredner nicht abbrechen. Ditib habe daraus Konsequenzen gezogen.

Der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf und der Landes-Integrationsbeauftragte Miguel Vicente (beide SPD) gaben am Freitag bekannt, das Land halte an seiner bisherigen Strategie im Umgang mit den Islamverbänden fest. Ditib habe aus dem geplanten Auftritt des türkischen Historikers Ahmet Simsirgil Konsequenzen gezogen. Im Herbst werde das Land entscheiden, ob es mit den größeren Islamverbänden über einen konfessionellen islamischen Religionsunterricht verhandeln werde.

Wegen der Kontroverse um die später abgesagte Online-Veranstaltung war zuvor unter anderen der langjährige Ditib-Landesvorsitzende zurückgetreten. Der Verband distanzierte sich mittlerweile in einer Erklärung von den "hochproblematischen Positionen" des geplanten Gastredners, die von "verschwörungstheoretischen Erzählungen, antisemitischen Narrativen und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit (Homophobie) durchdrungen" seien.

Religionsunterricht für muslimische Kinder

Die seit Jahren laufenden Vorhandlungen über den Start eines konfessionellen Religionsunterrichts für muslimische Kinder in Rheinland-Pfalz kommen nur sehr langsam voran. Grund dafür waren in der Vergangenheit unter anderem Zweifel an der Verfassungstreue einzelner Verbände und im Fall von Ditib auch an der Unabhängigkeit des Verbandes vom türkischen Staat.

Im April 2020 hatte das Land mit den Islamverbänden daher zunächst sogenannte Zielvereinbarungen abgeschlossen, in denen sich die Gesprächspartner zur freiheitlichen Grundordnung bekennen und zu strukturellen Reformen verpflichten. Im Herbst 2021 will das Land prüfen, ob die Vorgaben dieser Vereinbarung eingehalten werden und erst danach die eigentlichen Vertragsverhandlungen beginnen.

Opposition fordert, Kontakte zu Ditib abzubrechen

In Rheinland-Pfalz gibt es islamischen Religionsunterricht seit mittlerweile über 15 Jahren lediglich als Modellprojekt an einigen Schulen. CDU und AfD in Rheinland-Pfalz fordern seit längerer Zeit, die Regierung müsse alle Kontakte zu Ditib abbrechen.

Die hessische Landesregierung hatte im April 2020 die Beteiligung von Ditib am islamischen Religionsunterricht aufgekündigt. Als Hauptgrund nannte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) fortbestehende Zweifel an der Unabhängigkeit der Organisation vom türkischen Staat unter Präsident Recep Tayyip Erdogan. Ausschlaggebend sei die Weisungskette vom türkischen Staatspräsidenten über die ihm unterstehende Religionsbehörde Diyanet, den Ditib-Bundesverband und dessen hessischen Landesverband.