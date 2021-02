Geimpfte Landräte im Donnersbergkreis, im Vulkaneifelkreis und im Kreis Bernkastel-Wittlich: Die Nutzung übriggebliebener Impfdosen sorgt weiter für Diskussionen. SWR-Recherchen zeigen: Die Regelungen werden mitunter großzügig ausgelegt.

Oft geht es um Impfdosen, die am Ende eines Tages übrigbleiben und die innerhalb kürzester Zeit einen Abnehmer finden müssen, damit sie nicht unbrauchbar werden. Doch an wen sollen diese verimpft werden?

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium teilte dem SWR dazu schon vor Wochen mit, damit könnten "weitere impfbereite Personen der Gruppe mit höchster Priorität geimpft werden." Dazu gehörten etwa "priorisierte Mitarbeitende der Krankenhäuser und des Rettungsdienstes." Nur "in Einzelfällen", heißt es in der aktuellen Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums, dürfe der Impfstoff auch an Personen abgegeben werden, die nicht der ersten Priorität zuzuordnen seien.

Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises: Bin noch nicht geimpft

Doch was heißt das konkret? CDU-Landrat Clemens Körner (Rhein-Pfalz-Kreis) sagt, er halte sich in seinem Landkreis daran, "was in den Schalten abgesprochen wurde". Für ihn heißt das: "Wenn bei uns Impfdosen übrigbleiben, verimpfen wir diese immer streng in Kategorie 1. Wenn fünf Personen nicht zur Impfung gekommen sind, rufen wir andere fünf der Kategorie 1 an und fragen, ob sie schnell vorbeikommen können. So machen wir das vom ersten Tag an." Er selbst sei noch nicht geimpft.

Anders lief das im Donnersbergkreis: Hier erhielt Landrat Rainer Guth (parteilos) am 5. Januar eine übriggebliebene Impf-Dosis. Zuerst hatte die "Rheinpfalz" darüber berichtet. Mehrere Anfragen des SWR dazu ließ die Kreisverwaltung seit vergangener Woche "aus Datenschutzgründen" zunächst nahezu unbeantwortet.

Doch im Gespräch mit dem SWR bestätigte Christian Rossel, Impfkoordinator des Kreises, er selbst habe den Landrat angerufen und auf die Möglichkeit der Impfung hingewiesen. Schließlich sei der Landrat "formal" Mitarbeiter des Impfzentrums. Auf andere Personen aus der Kategorie 1 habe man damals nicht ohne Weiteres Zugriff gehabt.

Verbandsbürgermeisterkandidat: Hätte auch nein sagen können

Von dieser Praxis profitierte auch Reiner Bauer, Kandidat der CDU und Freien Wähler für die Verbandsbürgermeisterwahl in Kirchheimbolanden im März. Er habe am 9. Januar, einem Samstag, die erste Impfdosis erhalten. Es habe sich um übriggebliebenen Impfstoff eines mobilen Impfteams gehandelt, das aus einem Alten- und Pflegeheim zurückgekehrt war, sagt er dem SWR. "Ich gehöre zu einem Personenkreis, für den die Impfverordnung eine Impfung vorsieht", beteuert er. Er sei ehrenamtlicher Feuerwehrmann und stellvertretender Impfkoordinator im Donnersbergkreis.

Er räumt allerdings ein, dass er derzeit ausschließlich einen Bürojob habe und zweitweise auch im Homeoffice arbeite. Auf Nachfrage sagt er: "Ich hätte auch nein sagen können." Als Kandidat für die Bürgermeisterwahl sieht er sich nun kritischen Fragen ausgesetzt. "Es wäre im Nachhinein, rein politisch-strategisch, besser gewesen, es nicht zu machen. Mir war damals nicht klar, dass ich in ein solches Fahrwasser geraten könnte." Damit meint er die Diskussion um so genannte "Impfvordrängler".

Auch im Vulkaneifelkreis und Kreis Bernkastel-Wittlich Landräte geimpft

Auch die Landräte der Kreise Vulkaneifel und Bernkastel-Wittlich haben sich bereits gegen das Coronavirus impfen lassen. Zuerst hatte der "Trierische Volksfreund" darüber berichtet. Landrat Gregor Eibes (CDU) aus Bernkastel-Wittlich bestätigte dem SWR, er habe sich Anfang Januar mit einer Restdosis impfen lassen, weil niemand aus der priorisierten Gruppe mehr zur Verfügung gestanden habe. Er bedaure, das nicht früher transparent gemacht zu haben, ziehe aber keine politischen Konsequenzen. Heinz-Peter Thiel (parteilos), Landrat der Vulkaneifel, bestätigte dem SWR, er sei geimpft worden. Als Teil der Leitung wirke er aktiv im Impfzentrum mit und gehöre somit zur Impfgruppe eins. Seiner Aussage nach darf kein Mitarbeiter die Corona-Einrichtungen ohne Impfung betreten.

DRK Rheinhessen-Nahe lässt Bürokräfte impfen

Auch ein Fall in Rheinhessen wirft Fragen auf. Beim Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ließen sich 17 der 20 Verwaltungsmitarbeiter impfen, darunter auch der Geschäftsführer. Das bestätigte die Pressestelle dem SWR. Allerdings haben den Angaben zufolge nur acht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Qualifikation, jederzeit auch Rettungseinsätze zu fahren. Nur zwei der mit Restdosen geimpften Verwaltungsmitarbeiter seien "regelmäßig" auch als Rettungsdienstmitarbeiter im Einsatz. Das DRK rechtfertigt sein Vorgehen unter anderem damit, dass im DRK-Hauptgebäude in Mainz eine vollständige räumliche Trennung zwischen dem Verwaltungspersonal und den Einsatzkräften nicht möglich sei.

Das Vorgehen der DRK-Spitze trifft bei den eigenen Mitarbeitern bisweilen auf Unverständnis. Ein Notfallsanitäter, der anonym bleiben möchte, sagt dem SWR: "Ich finde dieses Verhalten unsolidarisch. Ich kenne Mitarbeiter aus dem Rettungsdienst, die bis heute nicht in den Genuss einer Impfung kamen. Und auch viele Mitarbeiter aus Krankenhäusern, die noch ohne Impfung sind, die das Angebot auch gerne angenommen hätten. Es geht doch letztlich um Menschen, die an vorderster Front stehen und aufgrund eines solchen Verhaltens in der Reihenfolge weiter hinten anstehen."

Auch der DRK-Bundesverband hat sich zu diesem Thema deutlich positioniert. So heißt es in einer Pressemitteilung, man habe die Mitgliedsverbände schon Ende Dezember darauf hingewiesen, dass bei übriggebliebenen Impfdosen "bei den Ersatzimpflingen zunächst zum Beispiel an Pflegepersonal oder Mitarbeiter im Rettungsdienst gedacht werden müsse. Die Zugehörigkeit zum DRK allein dürfe in keinem Fall ein hinreichendes Kriterium sein." DRK-Führungskräfte müssten ihrer Vorbildfunktion gerecht werden.

Impfung für Führungskräfte im Klinikum Ludwigshafen

Dass eine zielgenaue Verimpfung übrig gebliebener Dosen an Personen mit "höchster Priorität" nicht immer gelingt, zeigt sich auch in Krankenhäusern. So teilt das Klinikum Ludwigshafen dem SWR auf Nachfrage mit, man habe im Dezember eine Anzahl von Impfdosen erhalten, die die Zahl der Mitarbeiter der Kategorie 1 übertreffe. Daher sei im Verlauf der mehr als 1.000 Impfungen auch Mitarbeitern der Kategorie 2 ein Impfangebot gemacht worden.

Aus internen E-Mails zwischen Führungsebene und Belegschaft, die dem SWR vorliegen, geht hervor, dass 15 Verwaltungsmitarbeiter allein aufgrund der Tatsache, dass sie älter als 60 Jahre sind, geimpft wurden. Personen dieses Alters gehören der Impfverordnung zufolge allerdings zu Kategorie 3. Auf SWR-Nachfrage bestätigt das Klinikum, dass unter diesen 15 Personen auch Führungskräfte wie der Geschäftsführer waren. Die Pressesprecherin verweist auf die "besondere Bedeutung für die Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebs".