Suchthilfe RLP für liberalere Cannabis-Politik

Die künftige Ampel-Koalition im Bund könnte schon bald grünes Licht für die Legalisierung von Cannabis geben. Eine mögliche Freigabe ist jedoch auch in Rheinland-Pfalz umstritten.

Beschlossen ist noch nichts, aber die Diskussion um die Legalisierung von Cannabis ist auch in Rheinland-Pfalz voll entbrannt. Denn FDP und Grüne sind für eine Legalisierung, mit einem Cannabis-Verkauf für den privaten Gebrauch beispielsweise in Apotheken. Und auch die SPD kann sich eine "regulierte Abgabe an Erwachsene" durchaus vorstellen. Doch zunächst muss den drei Parteien die Regierungsbildung gelingen. Für die Landesstelle für Suchtfragen in Rheinland-Pfalz ist aber jetzt schon klar: Es gibt Handlungsbedarf.

Suchthilfe RLP: Cannabis-Politik muss geändert werden

"Die Fachleute in der Suchthilfe in Rheinland-Pfalz sind sich einig, dass die derzeitige Cannabispolitik so nicht weiter geführt werden darf. Die aktuellen Strukturen und Gesetzeslagen müssen dringend überprüft werden", so die Sprecherin der Landesstelle, Anette Schilling. Der Umgang mit "geringen Mengen" von Cannabis müsse zwingend bundeseinheitlich geregelt werden und straffrei bleiben.

Abgabestellen für Cannabis und Jugendschutz klar regeln

Die Landesstelle für Suchtfragen in Rheinland-Pfalz ist ein Zusammenschluss der in der Suchthilfe und -prävention tätigen Verbände und Institutionen wie Caritas, Diakonie und Arbeiterwohlfahrt. Ihnen ist es auch wichtig, dass Cannabis-Konsumentinnen und Konsumenten nicht weiter stigmatisiert werden. Allerdings müsse eine liberalere Cannabis-Politik gut geplant und vorbereitet werden. Bislang ist der Verkauf von Cannabis-Produkten in Deutschland offiziell verboten.

"Es muss unter anderem geklärt werden, wer die Abgabestellen sind und wie der Jugendschutz geregelt wird." So müsse die Entfernung der Abgabestellen zu Kinder-, Jugendlichen-, Freizeit- und Bildungseinrichtungen festgelegt werden. Eine weitere Forderung der Landesstelle: "Die Abgabe von Cannabis-Produkten an Kinder, Jugendliche und Heranwachsende muss generell unter Verbot gestellt werden".

Polizeigewerkschaft mit klarer Absage an Legalisierung

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) in Rheinland-Pfalz hält nichts davon, den Verkauf von Cannabis zu legalisieren. Sie nennt zwei zentrale Gründe: Zum einen habe die Zahl der Drogendelikte in den vergangenen sieben bis acht Jahren stetig zugenommen. Zum anderen habe sich die Zahl der Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss sogar verfünffacht. Das hätten Kontrollen ergeben. "Wir erteilen den Überlegungen, Cannabis zu legalisieren, eine klare Absage", sagte der DPolG-Landesvorsitzende Thomas Meyer dem SWR.

Laut GdP sollten Polizeierfahrungen in Entscheidung einfließen

Nach Ansicht der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Rheinland-Pfalz sollte die Debatte über die Legalisierung von Cannabis in Ruhe geführt werden. "Die Erfahrungen der Polizistinnen und Polizisten im alltäglichen Dienst seien hier in jedem Fall ernst zu nehmen und bei der politischen Entscheidung mit zu berücksichtigen", forderte GdP-Landeschefin Sabrina Kunz .

Die heutige Datenlage über den Konsum, die Zusammensetzung und Wirkungsweise von Cannabis habe sich zu der vor einigen Jahren weiterentwickelt und deutlich verändert, sagte Kunz: "Aus diesem Grund könnten objektiv betrachtet einige Aspekte für eine Legalisierung sprechen. Die Rahmenbedingungen, wie dies praktisch und tatsächlich funktionieren soll, sind jedoch nicht hinreichend ausdiskutiert und bekannt".

Cannabis bald legal in Apotheken?

FDP schlägt Cannabis-Verkauf in Apotheken vor

Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner ist dafür, Cannabis-Produkte wie Haschisch im Falle einer Legalisierung in Apotheken verkauft werden dürfen. Den Verkauf in "Coffeeshops" nach niederländischem Vorbild sieht Lindner dagegen skeptisch: "Ich bin für eine kontrollierte Abgabe, und deshalb muss eine gesundheitliche Aufklärung stattfinden können", sagte er. Ihm gehe es um Kriminal- und Gesundheitsprävention und nicht um "die Legalisierung eines Rechts auf Rausch".

Landesdrogenbeauftragte will sich nicht äußern

Von Seiten der rheinland-pfälzischen Landesregierung wollten sich auf SWR-Anfrage weder Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) noch die Landesdrogenbeauftragte Sabine May zum Thema äußern. Als Grund wurden die laufenden Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP genannt. Die Drogenbeauftragte May hatte sich in der Vergangenheit klar gegen eine Legalisierung von Cannabis ausgesprochen.