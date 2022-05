Brauchen wir noch einen Muttertag?

Für die Blumenhändler ist er das Geschäft des Jahres: der Muttertag. Doch ist der nicht langsam überholt? Wir haben in Rheinland-Pfalz nachgefragt.

Nahezu überall auf der Welt wird der Muttertag gefeiert. Sehr häufig am zweiten Sonntag im Mai, dem Tag, an dem ihn seine "Erfinderin" Anna Marie Jarvis in den USA eingeführt hatte. Die Briten feiern ihn dagegen am vierten Fastensonntag Ende März und unsere französischen Nachbarn am letzten Sonntag im Mai.

In Russland und vielen osteuropäischen Ländern - ebenso wie in der ehemaligen DDR - gab es ihn gar nicht. Hier wurde stattdessen der Internationale Frauentag am 8. März begangen.

Wer hat den Muttertag erfunden? Die Ursprünge des Muttertags gehen bis in die Antike zurück. Hier gab es in Griechenland Verehrungsrituale für die Zeus-Mutter Rhea. Bei den Römern gab es später den Kybele- und Attiskult. Den Muttertag wie wir ihn kennen, hat 1907 die engagierte Christin Anna Marie Jarvis in den USA eingeführt. Was zunächst als Ehrung für ihre eigene verstorbene Mutter gedacht war, wurde zu einer gesellschaftspolitischen Bewegung. 1914 wurde der Muttertag in den USA am zweiten Sonntag im Mai zum ersten Mal als nationaler Feiertag begangen. Die Bewegung schwappte nach Europa über. Ironie der Geschichte: Angesichts der zunehmenden Kommerzialisierung kämpfte Jarvis später bis zu ihrem Tod für die Abschaffung des Feiertages in den USA. In Deutschland wurde der Muttertag 1922/23 vom Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber als unpolitischer Ehrentag etabliert - der Beginn seiner Kommerzialisierung hierzulande. Bis heute werden rund um diesen Tag die größten Umsätze im Blumenhandel gemacht. Die Nazis erklärten 1933 den Muttertag zum öffentlichen Feiertag und luden ihn mit ihrer Rassen-Ideologie politisch auf. Nach dem Krieg wurde er als öffentlicher Feiertag wieder abgeschafft.

Muttertag - Mutter-Vater-Tag - Elterntag - Ersatzlos streichen?

Immer wieder wird aber in regelmäßigen Abständen der Sinn dieses Tages hinterfragt. "Ich plädiere für die ersatzlose Streichung dieses antiquierten Rituals, das dazu noch völlig kommerzialisiert ist", kritisiert etwa die Vorsitzende des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter Rheinland-Pfalz, Sonja Orantek. Frauen würden immer noch nicht für ihre ganzjährige unentgeltliche Sorgearbeit gewertschätzt und müssten viele Nachteile bis hin zur Altersarmut dafür in Kauf nehmen.

Viele Frauenrechtlerinnen stören sich an den immer noch von der Werbung zelebrierten alten Rollenbildern, in denen Frauen die Kinder erziehen. "Mutter- und Vatertag - beides passt nicht mehr in unsere Gesellschaft", meint Focus Online-Autorin Johanna Lindner und fordert die Abschaffung. Stattdessen solle lieber ein Elterntag gefeiert werden.

Miriam Welte, Bahnrad-Olympiasiegerin aus Kaiserslautern: "Der Muttertag ist ein schöner Anlass, um der Mama etwas Gutes zu tun. Ich finde selbstgemachte Dinge - wie zum Beispiel einen Kuchen backen oder lecker für die Mama zu Hause kochen - wunderbar, um Danke zu sagen." dpa Bildfunk Picture Alliance Bild in Detailansicht öffnen Sonja Orantek, Vorsitzende Landesverband alleinerziehende Mütter und Väter RLP: "Ich plädiere für die ersatzlose Streichung dieses antiquierten Rituals, das dazu noch völlig kommerzialisiert ist. Pralinen und Blumensträuße können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Frauen immer noch nicht für ihre ganzjährige unentgeltliche Sorgearbeit gewertschätzt werden und viele Nachteile, bis hin zur Altersarmut dafür in Kauf nehmen müssen. Viel wichtiger wäre es, wenn sich durch die Veränderung der strukturellen Rahmenbedingungen und gute Gesetze endlich grundsätzlich etwas an dieser Situation ändern würde. Das wäre auch viel eher ein Beitrag zur Gleichstellung als "das Gendern" des Muttertags." Pressestelle Stiftung Kreuznacher Diakonie Bild in Detailansicht öffnen Christian Baldauf, CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzender Rheinland-Pfalz: "Mütter haben sich diesen Tag mehr als verdient. Sie sind es noch immer, die neben Arbeit und Beruf das Gros der Kinderbetreuung und Hausarbeit leisten. Sie schultern den Familienalltag und haben gerade in den vergangenen Coronajahren Großartiges geleistet. Viel wichtiger als Debatten um die Abschaffung des Muttertages ist deshalb aus meiner Sicht: Wir müssen Familien - Müttern und Vätern - ermöglichen, die Aufgaben gerechter zu verteilen. Das fängt bei flexiblen Arbeitszeitmodellen und Familienzeitkonten im Beruf an. Aber es geht auch darüber hinaus: Es berührt Geschlechterfragen, die wir als Politik nicht lösen können. Für mich steht jedenfalls fest: Kinder sind das Wertvollste, das wir haben. Deshalb danken wir doch einfach Müttern und Vätern!" dpa Bildfunk Picture Alliance Bild in Detailansicht öffnen

Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte vom 1. FC Kaiserslautern hält es dagegen mit der traditionellen Variante des Muttertages. Einen Kuchen zu backen oder etwas für die Mutter zu kochen sei "wunderbar, um Danke zu sagen".

Der Vorsitzende der rheinland-pfälzischen CDU, Christian Baldauf, meint, "wichtiger als Debatten um die Abschaffung des Muttertages ist deshalb aus meiner Sicht: Wir müssen Familien - Müttern und Vätern - ermöglichen, die Aufgaben gerechter zu verteilen".

Viele Mütter und Väter haben abseits dieser Diskussion längst ihre eigenen Umgang entwickelt: Am Muttertag (oder auch am Vatertag) werden Ausflüge mit den Kindern unternommen oder Familientreffen mit Großeltern und Geschwistern organisiert. Da wird der Muttertag einfach zum Familientag gemacht.

