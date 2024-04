per Mail teilen

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:58 Uhr Tschüss! So, der RLP-Newsticker schließt für heute. Es war schön mit euch! Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag und wenn ihr wollt, lesen wir uns morgen wieder! Bis dahin macht's gut und passt auf euch auf!

9:51 Uhr Ein schickes Kleid gegen die Kälte Es ist ganz schön kalt nachts! Das merkt man auch daran, dass sich manche Apfelbäume schnell mal ein paar Mülltüten übergezogen haben, um nicht so zu frieren... Ok, das stimmt nicht ganz, in diesem Fall war es meine Kollegin Martina Gonser aus Polch, die ihr Apfelbäumchen so schick eingekleidet hat. Aber kreativ ist es! Der Apfelbaum im Garten von Martina Gonser wurde mit Mülltüten vor der Kälte geschützt. Martina Gonser

9:43 Uhr Kann häusliche Gewalt verhindert werden? "Der Papa schlägt gerade die Mama" - solche Anrufe gibt es immer wieder bei der Polizei. Fast 1.500 Fälle von Gewalt in Partnerschaften wurden letztes Jahr alleine im Polizeipräsidium Mainz gemeldet. Im Extremfall enden diese Fälle tödlich: Wie im August 2023, als ein Mann seine Frau mit einer Mullbinde erdrosselt haben soll. Wie kann häusliche Gewalt verhindert werden? Wo können staatliche Stellen und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter eingreifen, damit es nicht eskaliert? Was kann die Gesellschaft tun? Meine Kollegen aus dem SWR-Studio Mainz zeigen in einem eindrücklichen Artikel, wie schwierig die Arbeit gegen die Gewalt ist. Mainz Schläge, Demütigungen, Angst Frau in Mainz getötet - Kann häusliche Gewalt verhindert werden? Ein gewalttätiger Ehemann soll in Mainz seine Frau umgebracht haben. Am Donnerstag wird das Urteil gefällt. Das tun Polizei und Beratungsstellen, um solchen Taten vorzubeugen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

9:24 Uhr Winter auf den Straßen - müssen die Sommerreifen runter? "Von O bis O", das ist für viele Autofahrer in Deutschland fast schon ein Glaubensbekenntnis. Ostern kommen die Sommerreifen drauf, im Oktober wieder runter. Jetzt ist es aber nach Ostern und wieder ist es glatt auf den Straßen! Was passiert, wenn ich mit Sommerreifen einen wetterbedingten Unfall habe? Sollte ich vielleicht doch lieber die Winterreifen wieder drauf ziehen? Die Kollegen von SWR1 haben mit der Verkehrsrechtlerin Melanie Knoll gesprochen: Fragen an Verkehrsrechtlerin Melanie Knoll Darf ich mit Sommerreifen im Winter-Frühling fahren? Ende April ist der Winter zurück, aber viele Autofahrer haben schon wieder Sommerreifen aufgezogen. Rechtsanwältin Melanie Knoll über die rechtlichen Folgen. 9:00 Uhr Der Vormittag SWR1 Rheinland-Pfalz

9:16 Uhr Sandskulpturen für Neuwied Wer will mal wieder im Sand spielen? In Neuwied werden heute satte 50 Tonnen Sand angeliefert. Sie sind aber eigentlich nicht zum Spielen gedacht, sondern daraus sollen in den kommenden Tagen fünf Skulpturen auf der Deichpromenade entstehen. Drei Sand-Künstler aus Deutschland, Portugal und der Ukraine wollen die Skulpturen bis Anfang Mai fertig bekommen. Drücken wir die Daumen, dass das Wetter mitspielt! Sendung am Di. , 23.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:01 Uhr Ermittlungen nach tödlichem Unfall in Mainz Wir berichten oft über schwere Verkehrsunfälle. Manche von ihnen enden tödlich. Für uns Journalisten gehört das zum Job, danach geht der Alltag (zum Glück) meist recht normal weiter. Ganz anders ist es für die Hinterbliebenen und Betroffenen eines solchen Unfalls. In Mainz ist vergangene Woche eine Fahrradfahrerin ums Leben gekommen. Sie war Lehrerin. An ihrer Schule ist die Trauer und Betroffenheit sehr groß. Derweil gehen die Ermittlungen zum Unfall weiter, wie das SWR-Studio Mainz berichtet. Mainz 56-Jährige überfahren Große Betroffenheit nach Tod von Radfahrerin in Mainz Vergangene Woche ist in Mainz-Gonsenheim eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall ums Leben gekommen. Jetzt soll die Frau obduziert werden. Vor Ort herrscht weiter große Trauer. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:50 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt über die Wahlrechtsreform der Ampel-Koalition. Geklagt haben die Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und die (ehemalige) Bundestagsfraktion der Linken, aber auch zahlreiche Bürger. Ziel der Reform ist, die Größe des Bundestags stark zu reduzieren. Das führt aber dazu, dass Direktmandate nicht mehr zwingend zu einem Sitz im Parlament führen. Am zweiten Tag seiner Türkei-Reise besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gebiet des verheerenden Erdbebens vom Februar vergangenen Jahres. Das deutsche Staatsoberhaupt fährt von Istanbul nach Nurdagi. Die Stadt mit einstmals 42.000 Einwohnern wurde bei der Katastrophe fast zur Hälfte zerstört. Rund 2.500 Menschen kamen ums Leben. Nach dem Repräsentantenhaus muss die zweite Parlamentskammer im US-Kongress, der Senat, über das milliardenschwere Hilfspaket mit dringend benötigten Waffenlieferungen für die von Russland angegriffene Ukraine abstimmen. Nach der Debatte am Dienstag findet die finale Abstimmung voraussichtlich am Mittwoch statt.

8:33 Uhr Gesunkenes Schiff wird aus der Lahn geborgen Erst hebt das Hochwasser ein Schiff aus dem Fluss, sodass es auf einem Radweg steht, dann pustet ein Sturm es wieder zurück ins Wasser, wo es sinkt. Die Geschichte des Bootes, das heute aus der Lahn in Diez geborgen werden soll, ist ziemlich kurios. Es wird wohl nicht ganz einfach, das etwa neun Meter lange Schiff zu bergen, denn es gibt keinen Platz für einen Kran. Mehr Infos haben meine Kollegen aus dem Studio Koblenz: Diez Komplizierte Bergung Gesunkenes Boot aus der Lahn bei Diez gehoben In Diez ist am Dienstag ein Boot aus der Lahn geborgen worden, das dort gesunken war. Die Bergungsaktion war kompliziert und dauerte rund sechs Stunden. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:19 Uhr Auf Volksfesten in Kaiserslautern darf gekifft werden Kiffen erlaubt oder nicht? Diese Frage stellen sich jetzt viele Organisatoren von Festen und Feiern. Der Stadtrat Kaiserslautern hat jetzt eine Entscheidung getroffen und sich damit gegen die Stadtverwaltung gestellt: Es darf gekifft werden, aber nicht in der Nähe von Kindern. Ein Verbot sei nicht durchsetzbar und es dürfe ja auch Alkohol getrunken werden, heißt es zur Begründung. Kaiserslautern Abstimmung im Stadtrat Kein Cannabis-Verbot auf Volksfesten in Kaiserslautern In Kaiserslautern darf bei Volksfesten Cannabis geraucht werden - etwa auf der Maikerwe. Die Stadtverwaltung wollte das eigentlich verbieten. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:48 Uhr Und sonst so am 23. April? 1954: Um die Geschwindigkeit und Attraktivität des Basketballspiels zu erhöhen, führt die National Basketball Association die Wurfuhr ein. Auf ihr werden die verbleibenden Sekunden bis zum Ablauf der 24-Sekunden-Angriffszeit gezeigt. Erstmals offiziell zum Einsatz kommt sie zum Saisonauftakt 1954/55 im Spiel der Rochester Royals gegen die Boston Celtics. 1965: In Paris wird der Peugeot 204 vorgestellt, das erste Auto des Herstellers Peugeot mit Frontantrieb. 1998: Der Bundestag stimmt mit deutlicher Mehrheit für die Einführung des Euro. Ab dem 1. Januar 1999 soll die gemeinsame europäische Währung in elf Mitgliedstaaten der Europäischen Union gültig sein. dpa Bildfunk Picture Alliance 2003: Erstmals seit 1974 erlauben die türkisch-zyprischen Behörden ihren Bürgern in den griechischen Süden der geteilten Mittelmeerinsel Zypern zu reisen.

7:35 Uhr Voting: Pflanzen lieber wieder ins Warme? SWR Nach den bereits sommerlichen Temperaturen haben bestimmt viele von euch schon die Pflanzen raus gestellt, auf den Balkon oder die Terrasse, ich nämlich auch! Doch jetzt bei den nächtlichen Minusgraden frag ich mich - hole ich die Töpfe wieder rein für ein paar Nächte? Wie macht ihr das? Holt ihr eure Pflanzen wieder rein? Ja, ich hole meine Pflanzen wieder rein. Nein, ich hole meine Pflanzen nicht wieder rein. (Das werden sie schon überleben.) Ich habe meine Pflanzen noch nicht raus gestellt, denn es wird ja meist noch einmal kalt. Ich lasse die Pflanzen draußen stehen, aber decke sie ab. Abschicken

7:03 Uhr Wieder viele Sitzenbleiber in Ludwigshafener Grundschule Es war zwar öfter mal knapp, aber irgendwie habe ich es geschafft, in meiner Schullaufbahn nicht sitzen zu bleiben. Anders geht es nun voraussichtlich 44 Kindern an der Gräfenauschule in Ludwigshafen. Sie müssen die erste Klasse wiederholen. Das ist mehr als ein Drittel aller Erstklässler, wie die Schule mitteilt - und das, nachdem im letzten Jahr bereits ein Aufschrei durchs Land ging, weil die Schule viele Sitzenbleiber gemeldet hatte. Ein großes Problem auch diesmal: mangelnde Deutschkenntnisse. Die Kollegen aus dem Studio Ludwigshafen berichten: Ludwigshafen Schulleiterin fordert mehr Sprachförderung Voraussichtlich 44 Sitzenbleiber in der Ludwigshafener Gräfenauschule Die Grundschule Gräfenau in Ludwigshafen hatte vor einem Jahr für Aufsehen gesorgt, weil 39 der 126 Erstklässler das Schuljahr wiederholen mussten. In diesem Jahr sind es noch mehr. 18:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

6:50 Uhr Hundewelpe aus dem Rhein gerettet Zwischendurch mal was fürs Herz: Ein abenteuerlustiger Hundewelpe hat einen Ausflug in den Rhein zum Glück unbeschadet überstanden. Der kleine Kerl war von Bord eines Frachtschiffs gesprungen. In Höhe des Mainzer Winterhafens holten Passanten den Vierbeiner aus dem Fluss und übergaben ihn der Wasserschutzpolizei. Dort konnte er sich aufwärmen. Die ganze Geschichte - und Bilder - gibt es auf Instagram.

6:36 Uhr Podiumsdiskussion über Flutkatastrophe Wut, Unverständnis, Ratlosigkeit: Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Koblenz, keine Anklage gegen Ex-Landrat Jürgen Pföhler nach der Flutkatastrophe im Ahrtal zu erheben, hat für viel Wirbel gesorgt. Viele können nicht nachvollziehen, dass niemand juristisch zur Verantwortung gezogen wird. Der Rechtsausschuss des Landtags hat das Thema heute auf der Tagesordnung. Gestern Abend ging es auf einer Podiumsdiskussion, die der SWR veranstaltet hat, teilweise hoch her. Wut, Enttäuschung - aber auch sachliche Diskussion. Hier könnt ihr die Veranstaltung nochmal nachschauen.

6:25 Uhr So läuft es auf den Straßen im Land Aber wie sieht es denn aktuell auf den Straßen aus? Muss ich eher aus dem Haus, weil es schon Staus gibt? Ein Blick in unseren Verkehrsservice - und ihr könnt besser planen: Die aktuelle Lage im Südwesten Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten.

6:16 Uhr Karambolage und Vollsperrung der A60 bei Ingelheim Auf der A60 Richtung Bingen hat es gestern am späten Abend bei Ingelheim gekracht. Die Folge: zwei Leichtverletzte und eine zweieinhalbstündige Vollsperrung, weil Benzin und Trümmer beseitigt werden mussten. Laut Polizei wollte ein 20-Jähriger mit seinem Transporter überholen, übersah dabei einen Pkw auf der linken Spur. Er versuchte auszuweichen und prallte dabei mit einem Transporter auf der rechten Spur und anschließend noch mit dem überholenden Pkw zusammen. Dessen Fahrer kollidierte dann auch noch mit beiden Transportern. Die beteiligten Autos waren ein Fall für den Abschleppwagen. Sendung am Di. , 23.4.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:02 Uhr Dieses Wetter erwartet euch heute Es ist weiterhin kalt - keine frühlingshaften Temperaturen in Sicht! Höchstens 6 bis 12 Grad erreichen wir. Aber immerhin scheint häufig die Sonne, abgesehen von ein paar lockeren Wolken. Am Nachmittag werden die Wolken dichter - besonders in Richtung Eifel und Westerwald. Am Mittwoch wird es ungemütlicher - es gibt ab und zu Schauer, oberhalb von 500 Metern Schnee, hat Wetterexpertin Claudia Kleinert gestern Abend im SWR erklärt. Video herunterladen (31,7 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Im Prozess um den ermordeten Arzt Steffen Braun soll heute in Trier die Stellungnahme der Angeklagten verlesen werden. Ende 2022 wurde der Arzt in der Eifel getötet, auf der Anklagebank sitzt neben der damaligen Lebensgefährtin der zur Tatzeit 16-jährige Sohn der Frau und dessen damals ebenfalls 16 Jahre alter Stiefbruder. Um 9 Uhr beginnt der Prozess. Ebenfalls in Trier soll heute der letzte Zeuge im neu aufgerollten Trierer-Amokfahrts-Prozess vor dem Landgericht aussagen. Um 9.30 Uhr startet der Verhandlungstag. Der Prozess wurde neu aufgerollt, um die Schuldfähigkeit des Angeklagten zu klären. Sein Gutachten wird der psychiatrische Sachverständige vermutlich am Mittwoch vorlegen. Die Organisatoren der Nibelungen-Festspiele stellen heute um 11 Uhr das Ensemble des diesjährigen Stücks "Der Diplomat" vor. Dazu werden in Worms unter anderem die Schauspieler Franz Pätzold und Felix Rech erwartet, die schon 2022 bei dem Spektakel unter der Intendanz von Nico Hofmann mitwirkten.