Die kommunalpolitische Vereinigung der rheinland-pfälzischen SPD ist dafür, dass langgediente ehrenamtliche Feuerwehrleute im Alter eine finanzielle Anerkennung bekommen. Die Idee ist nicht neu - und dürfte zum Wahlkampfthema werden.

Sie sind da, wenn's brennt, sie retten Verletzte bei Autounfällen, helfen bei Hochwasser und suchen nach Vermissten. Und das alles unbezahlt. Die Kommunalpolitiker in der Landes-SPD wollen mit einer "Feuerwehr-Rente" in den Landtagswahlkampf ziehen.

Wer bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist, kennt das: Der Pieper liegt nachts neben dem Bett, denn Einsatzbereitschaft kennt keine Nachtruhe. Und egal wie lang der nächtliche Rettungseinsatz war, am nächsten Morgen geht es zur eigentlichen Arbeit, pünktlich.

Für zuverlässigen Dienst über Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr in Rheinland-Pfalz soll es künftig im Alter eine finanzielle Anerkennung geben. Das sieht ein Vorschlag der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) vor, der schon für Schlagzeilen sorgt, obwohl er es noch lange nicht ins Wahlprogramm der SPD geschafft hat.

Land und Kommunen sollen in Versorgungskasse einzahlen

Ein Papier der SPD-Kommunalpolitiker schlägt eine "Feuerwehrrente" vor. Wer beispielsweise zwanzig Jahre lang Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr geleistet habe, solle ab der Vollendung des 63. Lebensjahres eine "Zusatz-Rente" bekommen. Mit der gesetzlichen Rentenversicherung soll das Ganze nichts zu tun haben. Wie hoch die "Feuerwehrrente" sein soll, lässt das Papier offen.

Der SGK-Geschäftsführer und SPD-Landtagsabgeordnete Nico Steinbach äußert im Gespräch mit dem SWR aber eine ungefähre Vorstellung: "Ein Hunderter pro Monat ist zum Beispiel eine gute Sache nach langer Dienstzeit." Land und Feuerwehrträger - meist Kommunen - könnten sich die Einzahlung in eine Versorgungskasse teilen, so die Idee. Ein ähnliches Modell gibt es schon in Thüringen. Es gehe nicht um eine Altersversorgung, sondern um Anerkennung, so Steinbach. Ein Nebeneffekt könne sein, dass man interessierte Bürger leichter für den Feuerwehrdienst gewinnen könne - und sie langfristiger an die Wehren binde.

Die Kommunalpolitiker der SPD plädieren für eine Verordnung auf Landesebene. Auch Katastrophenschutzhelfer des THW, die zum Beispiel im Sanitätsdienst vergleichbare Tätigkeiten ausüben, sollten eine finanzielle Anerkennung im Alter bekommen, so der SPD-Mann Steinbach. Das sei allerdings auf Bundesebene zu regeln. Noch sind also viele Fragen offen – auch bei den Feuerwehrleuten im Land.

Landesfeuerwehrverband: Ehrenamt soll Ehrenamt bleiben

Der Präsident des rheinland-pfälzischen Feuerwehrverbandes, Frank Hachemer, warnt in der Debatte vor zu einfachen Antworten. Sicherlich sei es "toll und wichtig, dass das Thema besprochen wird, weil unsere Nachwuchssorgen in den Fokus rücken", sagte Hachemer dem SWR. Allerdings sollte den Politikern klar sein, dass es in Rheinland-Pfalz etwa 50.000 freiwillige Feuerwehrleute gebe. Es gebe zwar keine Zahlen dazu, wie viele von ihnen jedes Jahr in den Ruhestand gingen. Doch er befürchte, der SGK-Vorschlag werde "eine immens teure Angelegenheit, die am Ende verpufft", so Hachemer.

Das Versprechen einer "Feuerwehrrente" klinge zwar gut, wecke aber enorme Erwartungen. Ein echter finanzieller Anreiz für die freiwilligen Feuerwehrleute entstehe eigentlich erst ab einem dreistelligen monatlichen Betrag im Alter. Bei kleinen Beträgen bezweifelt der Feuerwehr-Präsident einen Anwerbe-Effekt: "Der Feuerwehrangehörige selbst geht ja nicht in die Feuerwehr, weil er am Ende 10 Euro im Monat bekommt."

Wolle das Land den Vorschlag einer "Feuerwehrrente" konsequent umsetzen, müsse der Staat immense Summen investieren, befürchtet Hachemer. Das könne die Kommunen finanziell überlasten und das deutsche Modell der Freiwilligen Feuerwehr damit insgesamt infrage stellen. Mittelfristig könne das dazu führen, dass dem Staat die Finanzierung zu teuer werde und die Brandbekämpfung privatisiert werde. Das wolle man aber verhindern, so der Feuerwehr-Präsident: "Ehrenamt muss Ehrenamt bleiben." Mitunter sei das Geld also an anderer Stelle besser angelegt als in Form einer "Feuerwehrrente": zum Beispiel bei Lehrgängen und besserer Ausstattung für die freiwilligen Wehren.

Forderung dürfte Wahlkampfthema werden

Bei der Landes-SPD reagiert man neutral auf den Vorschlag der kommunalpolitischen Genossen. SPD-Chef Roger Lewentz, der als Innenminister auch für Katastrophenschutz und Feuerwehren im Land zuständig ist, teilte dem SWR mit, man freue sich über den SGK-Vorschlag. Ob er Eingang ins Wahlprogramm der Partei finde, entscheide sich Anfang 2021 bei einem Parteitag, dem man inhaltlich nicht vorgreifen wolle.

Die AfD beansprucht für sich, das Thema in die Diskussion eingebracht zu haben. Landtagsfraktionschef Uwe Junge sagte dem SWR: "Es wird Zeit, nicht nur in Sonntagsreden die verdiente Anerkennung zu bekunden, sondern auch greifbare Verbesserungen der Lebenssituation zu schaffen." Deshalb seien nicht nur Rentenzahlungen für Ehrenamtliche wünschenswert.

Zusätzlich wolle man im Landtag beantragen, eine Heilfürsorge für hauptamtliche Feuerwehrleute, Polizei- und Justizvollzugsbeamte einzuführen, damit diese im Krankheitsfall besser abgesichert seien. Das zeigt einmal mehr: auch die AfD hat die Einsatzkräfte als Wählergruppe im Blick. Die Partei hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Anfragen und Landtagsanträge zu den Themen Feuerwehr- und Katastrophenschutz gestellt.

Nicht zuletzt bespielt auch die CDU das Blaulicht-Thema. Spitzenkandidat Christian Baldauf kündigte an, bei seiner Wahlkampf-Sommertour besonders mit Mitgliedern der "Blaulichtfamilie" in Gespräch kommen zu wollen.

Gesetzesnovelle ohne "Feuerwehrrente"

Die Landesregierung überarbeitet derzeit das Brand- und Katastrophenschutzgesetz. In der vergangenen Woche wurde das Thema im Innenausschuss des Landtages besprochen. Geht es nach dem Innenministerium, soll künftig die Rolle der Freiwilligen Feuerwehren gestärkt werden: unter anderem durch einen besseren Kündigungsschutz für ihre Angehörigen und die Möglichkeit, die Altersgrenze von 65 auf 67 Jahre anzuheben. Eine "Feuerwehrrente" sieht die Novelle bisher nicht vor. So kann die Forderung Wahlkampfmunition für die Parteien bleiben.