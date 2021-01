Der digitale Parteitag der CDU Rheinland-Pfalz wird am Samstag aus einem Studio in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden gesteuert. Das verursacht Aufregung im rheinland-pfälzischen Wahlkampf.

Die CDU will am Samstag über ihre Programme zur Landtagswahl am 14. März abstimmen. In Wiesbaden kommen dafür die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner, der Spitzenkandidat Christian Baldauf und Generalsekretär Gerd Schreiner zusammen. Die 70 Teilnehmer des Programmausschusses werden in einer Videokonferenz zugeschaltet.

CDU nennt wirtschaftliche Gründe für Studio in Wiesbaden

Schreiner begründete die Wahl des Studios außerhalb von Rheinland-Pfalz mit wirtschaftlichen Erwägungen. Die Partei müsse mit den ihr anvertrauten Mitteln sparsam umgehen. Die Arbeit der digitalen Versammlung sei davon nicht berührt: "Wir können uns auf dem Mond treffen, und es wird trotzdem ordentlich laufen."

SPD wirft CDU "unpatriotisches Verhalten" vor

Die SPD Rheinland-Pfalz zeigte sich erstaunt von der Wahl des Studios in Wiesbaden.

Ein Landesparteitag für Rheinland-Pfalz in Hessen?! Auf solche Ideen kommt auch nur die @cdurlp. Dabei gibt es in RLP so großartige Möglichkeiten und auch die Locations hier freuen sich in der Krise über Support. Die SPD jedenfalls bleibt Rheinland-Pfalz-Partei! 🍇❤️ #WirMitIhr https://t.co/oNqoOuoVBV SPD Rheinland-Pfalz, Twitter, 20.1.2021, 12:40 Uhr

Der SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz sagte am Donnerstag in Mainz: "Das ist ja fast schon unpatriotisches Verhalten." Man müsse sich fragen, ob die rheinland-pfälzische CDU ihre nächsten Veranstaltungen nun in Gießen, Kassel, Wetzlar oder Fulda ausrichten werde.

Auch die SPD stimmt am Samstag über ihr Programm für die Landtagswahl ab. Ihre digitale Versammlung mit bis zu 400 zugeschalteten Delegierten wird von einer ehemaligen Fabrikhalle aus Mainz gestreamt.