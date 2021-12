Diskothek-Betreiber klagen gegen Corona-Regeln

per Mail teilen

Pirmasens:

Die Betreiber der Diskothek Quasimodo in Pirmasens (DaRa Event) haben gegen die neuen Corona-Regeln des Landes geklagt. Die sehen vor, dass Clubs, Diskotheken und Tanzlokale in Rheinland-Pfalz ab heute (23.12.) schließen müssen.

Der Geschäftsführer des Quasimodos hält die verordneten Schließungen nach eigenen Angaben für nicht verhältnismäßig. Das 2Gplus-Modell sei eine geeignete Alternative, nach dem er Geimpfte und Genesene mit einem negativen Schnelltest in seine Diskothek lassen dürfte. Eigentlich hätten an Heiligabend und den Weihnachtstagen Konzerte stattfinden sollen. Um deren Absage zu verhindern und das Quasimodo weiterhin öffnen zu dürfen, hat die Betreibergesellschaft nach eigenen Angaben einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht eingelegt. Die Betreiber, die auch eine Diskothek in Zweibrücken haben, hoffen, noch heute (23.12.) über den Ausgang informiert zu werden.