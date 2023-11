Prozess um Randale vor Diskothek in Trier an Fastnacht

So einen Gewaltausbruch gegen Polizeikräfte hat der Leiter der Inspektion in Trier nach eigener Aussage noch nicht erlebt: Es war an Weiberfastnacht im Februar in diesem Jahr. Vor einer Disko in Trier-West sollen etwa 40 Menschen Polizisten mit Glasflaschen, Besen und Schaufeln angegriffen haben. Am Mittwoch hat nun der Prozess gegen eine Frau und zehn Männer begonnen. Die Anklage lautet auf schweren Landfriedensbruch und schwere Körperverletzung.