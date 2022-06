Was braucht der ÖPNV im ländlichen Raum?

Der Verein "mobifair" beobachtet die Mobilitätswirtschaft. Dirk Schlömer von mobifair schätzt, dass im Falle des ÖPNV in Mayen-Koblenz schon bei der Vergabe der Aufträge an Mobilitätsdienstleister Fehler gemacht wurden, in dem zu unkonkret formuliert worden sei, was für eine Leistung erwartet wird.