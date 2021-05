per Mail teilen

Nach den harten Corona-Maßnahmen normalisiert sich das Leben langsam wieder. Dazu soll auch der digitale Impfpass beitragen. Er soll auch in Rheinland-Pfalz zeitnah eingeführt werden.

Geimpfte, Genesene und Negativ-Getestete warten schon darauf, dass sie wieder mehr Freiheiten bekommen und leichter reisen können. Der digitale Impfpass - ein einfacher QR-Code auf Papier oder auf dem Mobiltelefon - soll helfen, den Weg in die neue Normalität zu öffnen. Was ist das genau, wann kommt der neuer Pass und was müssen Sie dabei beachten. Hier die wichtigsten Informationen.

Aktuell werden die Impfungen gegen das Coronavirus in den Impfpässen eingetragen. Künftig sollen Geimpfte stattdessen einen QR-Code auf ihr Handy bekommen. In diesem ist hinterlegt, dass Sie geimpft sind und auch, wann und mit welchem Impfstoff. Diese Informationen können zum Beispiel bei Einreisekontrollen in andere Länder verwendet werden. Wer kein Smartphone hat, erhält den QR-Code als Ausdruck oder als Plastikkarte.

Das Zertifikat soll Aufschluss darüber geben, welchen Impfstoff Sie erhalten haben - außerdem Informationen zu frischen Tests und durchgestandenen Corona-Infektionen. Das Dokument soll zudem Ihre persönlichen Daten (Name, Geburtsdatum und Impfdatum) sowie den Aussteller des Zertifikats enthalten.

Geimpfte können relativ einfach belegen, wie oft und wann sie geimpft wurden. Das ist für die Genesenen einer Corona-Infektion deutlich schwieriger - und oft nur durch Vorlage umfangreicher Papiere möglich. Im digitalen Impfpass sollen laut Bundesgesundheitsministerium auch negative Tests oder eine durchgemachte Infektion dokumentiert werden.

Das EU-Parlament und die EU-Mitgliedsländer haben sich am 20. Mai darauf verständigt, dass der digitale Impfpass kommt. Das Bundesgesundheitsministerium teilte daraufhin mit, in Deutschland werde ein digitales Impfzertifikat erst Ende Juni bereitstehen.

Der QR-Code für den digitalen Impfnachweis dürfe nur von autorisierten Personen in Impfzentren, Arztpraxen und Krankenhäusern ausgestellt werden, heißt es beim Bundesgesundheitsministerium. Die Hausärzte wehren sich aber dagegen. Eine weitere Belastung sei für sie nicht zumutbar.

Die Vorgaben der EU zu dem neuen Dokument sollen bis spätestens Anfang kommender Woche vorliegen, hat der SWR aus verschiedenen Quellen erfahren. Dann will das Land zeitnah eigene Pilotprojekte in einigen Kreisen starten. Der Landkreistag Rheinland-Pfalz rechnet damit, dass der digitale Impfpass noch vor den Sommerferien eingeführt ist.

Ja. Der digitale Impfnachweis ist lediglich ein freiwilliges und ergänzendes Angebot. Wenn Geimpfte keinen digitalen Impfnachweis besitzen oder diesen verloren haben, ist der Impfnachweis über das bekannte, meist gelbe Dokument weiterhin möglich und gültig.

Der Datenschutz sei gewährleistet, betonen alle Verantwortlichen. Die Daten würden ausschließlich lokal auf dem eigenen Smartphone hinterlegt und nicht auf Servern gespeichert. Das Zertifikat stelle lediglich sicher, dass die auf dem Smartphone hinterlegten Daten authentisch sind und tatsächlich zu der auf dem Zertifikat angegebenen Person gehören.