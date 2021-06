Bislang stellen nur Apotheken und Impfzentren den digitalen Impfnachweis aus. Das soll sich bald ändern, auch in Arztpraxen soll man sich das Zertifikat demnächst besorgen können.

In Rheinland-Pfalz werden digitale Corona-Impfnachweise künftig auch in vielen Arztpraxen ausgestellt. Bislang haben zahlreiche Apotheken dafür Extravergütungen erhalten, während niedergelassenen Ärzten die technischen Lösungen für die Ausstellung zunächst fehlten.

"Das hat uns sehr geärgert, dass das in Arztpraxen noch nicht möglich gewesen ist", sagte die Vorsitzende des Hausärzteverbands im Bundesland, Barbara Römer. Es gehe nicht um Geschäftemacherei, sondern um den Abschluss des aufwendigen Impfens in Praxen auch mit einem digitalen Nachweis im Handy der Geimpften.

Digitale Plattform des Robert Koch-Instituts

Nun könnten auch Arztpraxen eine digitale Lösung des Robert Koch-Instituts für Impfzertifikate nutzen. Römer sagte, sie sei davon überzeugt, "dass viele Kollegen mitmachen werden."

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz teilte mit, man habe letzte Woche erst die Mitglieder darüber informiert.

Nach Römers Worten werden wohl nicht gleich alle niedergelassenen Ärzte in Rheinland-Pfalz die für Bürger kostenlosen Zertifikate fürs Handy anbieten. Die Nutzung der digitalen Plattform des Robert Koch-Instituts sei etwas aufwendig mit der Eingabe von Name, Geburtsdatum, Impfstoff und Impfdatum der Bürger.

Nächsten Monat kommerzielle Software verfügbar

Anfang Juli werden laut der Verbandsvorsitzenden jedoch kommerzielle Angebote zur Aktualisierung von Praxis-Software erwartet, mit deren Hilfe Arztpraxen nach einer Impfung nur noch einen Extraklick am Computer für den Impfnachweis benötigten.

Kritik an gesenkter Vergütung

Für einen digitalen Impfnachweis bei einen Nicht-Patienten bekommen Praxen laut Römer wegen des erhöhten Prüfaufwands der persönlichen Daten ebenso wie die Apotheken derzeit noch 18 Euro vergütet. Von Juli an sollen es allerdings nur noch sechs Euro sein, was die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverband bereits kritisiert hat.

Ärzte kritisieren Vergütung als zu niedrig

Der Hausärzteverband Rheinland-Pfalz moniert außerdem, dass Ärzte nur 20 Euro pro Impfung bekämen. "Das ist eine Nichtwertschätzung einer qualitativ hochwertigen Leistung", sagte Römer, die in einer Praxis im rheinhessischen Saulheim arbeitet. Gerechtfertigt wären 35 Euro.

Ähnlich äußert sich die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz: "Beratung, Vorbereitung und Durchführung einer Impfung gegen Sars-CoV-2 sind nicht vergleichbar mit anderen Routineimpfungen." Außerdem werde laut KV ab dem zweiten Halbjahr 2021 neben dem hohen organisatorischen Aufwand ein noch intensiveres Beratungsengagement der Ärzteschaft gefordert sein, um die große Gruppe der Impfskeptiker vom Nutzen einer Impfung für den Einzelnen und die Gesellschaft zu überzeugen.

Ministerium: Geimpfte kommen leichter an den Nachweis

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium in Mainz begrüßte es, dass nun auch Ärzte die für Bürger kostenlosen Zertifikate anbieten können: "Das vereinfacht es für Geimpfte, an ihren digitalen Ausweis zu kommen." Wer seinen Piks in Impfzentren erhält, bekommt das Zertifikat mittlerweile direkt dort. Wer früher dort geimpft wurde, erhält den nötigen QR-Code per Post oder Mail geschickt.

Der digitale Nachweis ist eine freiwillige Ergänzung des gelben Papier-Impfpasses. Deutschland setzt damit ein Vorhaben der Europäischen Union um. Der digitale Impfnachweis soll auch Ferienreisen ins Ausland erleichtern.