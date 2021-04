Sehnsucht nach Kultur? Nach Bildern, Musik, Schauspiel etc.? Die aktuellen Corona-Regeln erlauben nicht viel in Rheinland-Pfalz. Doch im Netz findet sich ein umfangreiches digitales Angebot für die Ostertage zu Hause.

Wir geben Ihnen hier in Auswahl einen Überblick über das, was online derzeit kulturell so geboten wird in Rheinland-Pfalz.

Einen guten Überblick kann man sich auf der Seite "Museumsportal Rheinland-Pfalz" verschaffen. Dort findet sich zum Beispiel ein Angebot des Historischen Museums am Strom in Bingen: Die Kaiserflüsterin in 360°. Der virtuelle Panorama-Rundgang bringt mit Hildegard von Bingen und Friedrich Barbarossa zwei "Superstars" des 12. Jahrhunderts zusammen, Audio-Kommentar inklusive. Man erfährt, wie die geheimnisvolle Beziehung zwischen der Nonne und dem Kaiser die Politik der damaligen Zeit beeinflusste.

Das Historische Museum der Pfalz in Speyer ist aktuell geschlossen, bietet aber weiterhin auf seiner Webseite eine mehrteilige Videoführung durch die Schau "Medicus - Die Macht des Wissens" an. Museumsdirektor Alexander Schubert präsentiert das kulturhistorische Panorama zur Geschichte der Medizin.

Das Arp Museum in Remagen ist vom 30. März an wieder für Besucher geöffnet. Neu ist die Ausstellung "Skulptur und Plastik bis 1900". Wer sich online einen Eindruck verschaffen will, kann sich mit der Kuratorin Susanne Blöcker auf einen Rundgang begeben. Was macht klassische Bildhauerei aus? 59 Bildwerke der Sammlung Rau veranschaulichen die historische Entwicklung von Skulptur und Plastik vom Mittelalter bis zur Moderne.

In Trier läuft seit 21. März die Sonderausstellung "Orte jüdischen Lebens in Trier. Eine Spurensuche in Interviews". Das Stadtmuseum Simeonstift hat einen virtuellen Rundgang realisieren lassen. Ausgewählte Interviews sind dabei abrufbar. Neben den Erinnerungsorten des Holocaust werfen die Berichte auch Schlaglichter auf die Jahrhunderte des fruchtbaren Zusammenlebens von Juden und Nichtjuden.

Ludwig Museum in Koblenz, Deutschherrenhaus. Hier lässt es sich auch virtuell spazieren gehen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / imageBROKER | Barbara Boensch

Noch einmal Mittelalter: Wer Lust auf einen Online-Vortrag hat, wird beim Landesmuseum Mainz fündig. Am 6. April spricht Professor Gerold Brönnen im Rahmen der Schau "Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht" über das Thema: "Frühes Bürgertum und jüdische Gemeinden als neue Säulen der Kaiserherrschaft am Rhein".

Das Ludwig Museum Koblenz lässt seine Online-Besucher im 360°-Format durch den Skulpturenpark und die Ausstellungen im Deutschherrenhaus flanieren.

Ganz profan und ganz nah an Ostern geht es im Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim zu. "Küken - Küken - Küken" heißt die digitale Osterausstellung. Dort erfährt man alles über die Henne und das Ei und die flauschigen Wesen, die ihm entschlüpfen.

Eine Reihe von Museen ist wieder geöffnet. Düsterer sieht es für passionierte Konzertbesucher aus. Aber auch für sie findet sich Entschädigung im Netz.

Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz streamt in der kommenden Woche zwei Konzerte. Unter dem Titel "Lässig" wird am 6. und 7. April eine Jazz Suite für 12 Instrumente von Bohuslav Martinu aufgeführt.

Aber auch Fans von Singer/Songwritern, Indie-Pop und Rock kommen auf ihre Kosten. So darf es im "Schick & Schön" in Mainz wieder Konzerte geben, allerdings vorerst ohne Publikum als Stream. So sind etwa in der Woche nach Ostern "Sinu" und "Good Morning Yesterday" zu Gast. Auch an weiteren Veranstaltungen kann man sich auf der Seite des "Schick & Schön" unter dem Motto "Lichtblicke" erfreuen.

Die Veranstaltungsbühne Frankfurter Hof in Mainz lenkt ebenfalls online vom Lockdown-Frust ab. Die Plattform "mainzplus Digital" bringt Konzerte, Lesungen, aber auch Tanz- und Fitnesskurse ins Wohnzimmer. Am 3. April wird Frederick van der Sonne sein Online-Format "Isolations-TV – Live aus dem Eckschrank" präsentieren. Der Comedian hat dabei eine ganze Reihe hochkarätiger Künstler zu einer Gala zusammengetrommelt, die ein kunterbuntes Stelldichein mit vielen Überraschungen versprechen.

Ein Kamerateam bereitet im Stadttheater Koblenz den Livestream eines Literaturfestivals vor. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Thomas Frey

An den Theatern in Rheinland-Pfalz ist kein Spielbetrieb. Doch auch dort macht man aus der Not eine Tugend. Das Staatstheater Mainz zeigt auf seinem Streamingportal "Theater #digital!" eine Reihe von Inszenierungen, für die man sich ein digitales Ticket kaufen kann. Ein abwechslungsreiches Online-Programm bietet auch das Theater Koblenz auf seiner digitalen Bühne: Komödie, Opernabende, Lesung, Poetry Slam und Puppentheater. Im Pfalztheater Kaiserslautern heißt das Angebot "#HintermGeschlossenenVorhang". Ein fester Bestandteil ist dort die sogenannte Literarische Telefonseelsorge "Bei Anruf: Wort!".

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz lädt unter dem Motto "Wir machen Geschichte lebendig" zu einer digitalen Entdeckungsreise in das kulturelle Erbe des Landes ein. Als aktuellen Tipp findet sich dort ein Film über einen Sensationsfund auf der Burg Sterrenberg am Mittelrhein.

Die Online-Plattform "Kulturschaufenster-rlp.de" gibt Kulturschaffenden in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, ihre künstlerische Arbeit und ihre Person der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Auf digitale kulturelle Angebote weist zudem eine Seite der Landesregierung hin. Die Veranstaltungen finden sich unter: https://kulturland.rlp.de/de/startseite/ .

Wer also genug Bewegung an der frischen Luft hatte, keine Ostereier mehr aufstöbern oder einfach abends auf dem Sofa durch ein Museum schlendern mag, findet als Kulturfan reichlich Nahrung im Netz.