In der Altstadt in Diez hat es im Bereich des Marktplatzes gebrannt. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

Inzwischen sei das Feuer gelöscht, teilte die Polizei am Abend auf SWR-Anfrage mit. Offenbar war der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten. Auch zwei anliegende Häuser seien in in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzte gab es den Angaben zufolge keine.

Die Anwohner in dem betroffenen Gebiet waren zunächst gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Dies sei nun nicht mehr notwendig. Es habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, hieß es während des Einsatzes.

Weiter Verkehrs-Beeinrächtigungen möglich

Autofahrer und Autofahrerinnen sowie Besucher der Stadt wurden gebeten, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren. Beeinträchtigungen des Verkehrs könnten auch noch bis in den Montag andauern, so die Polizei.